Bakan Işıkhan'dan Lösemili Çocuklar Haftası paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla lösemili çocuklarımızın tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerinde yanındayız. Tedavi aşamasında kullanılan 77 ilacı geri ödeme kapsamında karşılıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki bir tatlı gülümse bizim için dünyalara bedel."