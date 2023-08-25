Bakan Işıkhan duyurdu: SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapıldığını duyurarak, “Yeni düzenlemelerle hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeye ve vatandaşlarımıza kolay ulaşabilecekleri sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bakan Işıkhan sosyal yeni düzenleme ile ilgili medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Uygulama Tebliğinde yaptığımız yeni düzenlemelerle hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeye ve vatandaşlarımıza kolay ulaşabilecekleri sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tebliğdeki düzenlemelere göre, “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi’nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi.

Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi’nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi.

Diş Tedavileri Puan Listesi’nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

Ayrıca Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.