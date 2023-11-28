Bakan Işıkhan, TESK istişare toplantısına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) aylık istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, Ahiliğin asırlardır, devlete yol gösteren ve aynı zamanda bu güçlü yapıları bünyesinde barındıran kutsal bir müessese olduğunu dile getirerek, “Ahilik kurumu, milli değerlerimizin, milletimizin dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşma çabalarının ete kemiğe bürünmüş halidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, esnaflık bizim kültürümüzde sadece bir meslek grubunun adı değildir. Esnaf aynı zamanda; toplumun aynası, alın terinin, emeğin, helal kazancın ve toplumsal sorumluluğun da bir tezahürüdür” dedi.

21 yıl öncesine kadar esnaf ve sanatkarların zor günler yaşadığını, sıkıntılı dönemlerden geçtiğini söyleyen Bakan Işıkhan, hükümet olarak her daim kalıcı çözümler üretme ve sağlıklı işleyen bir sistem inşa etme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

“Ne esnaflarımızı ne de emeklilerimizi asla göz ardı edemeyiz”

Bakan Işıkhan, ülke olarak yeni bir ekonomiye geçiş sürecine tanıklık ederken, son yıllarda yaşanan afetler, pandemi ve küresel mali krizler sebebiyle bu kabuk değiştirme sürecinin sancılarının yaşandığına vurgu yaptı. Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlar altında bire on verim alabileceğimiz ekonomik ve sosyal politikalarımız, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle sekteye uğrasa da asla yolundan şaşmıyor ve ilkelerinden taviz vermiyor. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarı ise bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. Şartlar ne olursa olsun, esnafıyla, işçisiyle, işvereniyle, emeklisiyle, çalışanıyla yediden yetmişe, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken bizlere yoldaşlık yapan her bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını temin etmek bizim öncelikli gündemimiz olmuştur. Bu anlamda ne müreffeh Türkiye’nin mimarları esnaflarımızı, ne de ömrünün en verimli yıllarını ülkemiz için çalışarak katma değer üreterek geçirmiş emeklilerimizi asla göz ardı edemeyiz ve yok sayamayız."

Son yıllarda geçirilen değişim ve dönüşümün en büyük şahidinin esnaflar olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, yaşanan olumsuzluklara rağmen istikrarla gelişen ekonominin, çalışma hayatına, istihdama ve ticarete yansıdığını ifade etti. Bu gelişmeler de en büyük payın tüm politikalara destek veren esnafların olduğunu söyleyen Işıkhan, “Bu anlamda TESK, üye sayısı, kapsamlı faaliyetleri bakımından ülkemizin en önde gelen ve en aktif kuruluşlarından birisidir. TESK’in kıymetli yöneticileri ve üyelerine, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemizin kalkınmasına yaptıkları büyük katkılardan dolayı, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin yerli ve milli üretim politikalarından rahatsız olanlara en güzel cevabı; daha çok çalışarak, daha çok üreterek sizler verdiniz. Bizler ise sizlerle birlikte milletimizin refah seviyesini yükseltmek için önümüze çıkan her engeli aşarak yolumuza devam edeceğiz. Kalkınma ve gelişmişlik, güç birliğini gerektiriyor. Bu noktada sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi arttırarak devam ettirmenizi istirham ediyorum. Biz devlet olarak hep buradayız, yanınızdayız” açıklamasında bulundu.

“Çalışan emeklilerimiz 5 bin lira tek seferlik ikramiye kapsam dahiline alındı”

Bakan Işıkhan, geçen ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız” dedi.