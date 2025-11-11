Bakan Kacır: 'Ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, yapay zeka, sağlık, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz" dedi.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ), araştırma, geliştirme ve inovasyonu tek çatı altında buluşturacak olan KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

"Bu vizyonun en güçlü dayanağı, hiç şüphesiz üniversitelerimizdir"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, küresel dönüşüm çağında bilim ve teknolojinin önemine dikkati çekti. Kacır, "Küresel ölçekte dönüşümün ivme kazandığı bir çağdayız. Bu dönemde devletlerin gücü coğrafi büyüklükle veya doğal kaynak zenginliğiyle değil, bilimsel bilgi üretme kapasitesiyle; bu bilgiyi teknolojiye, yeniliğe ve yüksek katma değere dönüştürebilme becerisiyle ölçülüyor. Teknolojinin yenilikçi sahalarında kapasite ve yetkinlik inşa eden ülkelerin, sadece günümüzün değil, geleceğin dünyasını da şekillendirme gücüne sahiptir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda bilimi ve teknolojiyi kalkınma anlayışımızın ana ekseni haline getirdik. Bu vizyonun en güçlü dayanağı, hiç şüphesiz üniversitelerimizdir" dedi.

"76’dan 208’e çıkardığımız üniversitelerimizle bilimsel araştırma ve eğitim kapasitemizi yükselttik"

Geçmişte bilimsel üretim bakımından kısıtlı imkanlara sahipken, bugün çok daha güçlü bir konuma ulaşıldığını vurgulayan Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayılarını 76’dan 208’e çıkardığımız üniversitelerimizle bilimsel araştırma ve eğitim kapasitemizi yükselttik. Üniversite sayımızdaki artışla birlikte bilimsel bilgi üretme yetkinliğimizi de katladık. Bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22’inci sıradan 14’üncü sıraya çıktık. Ülkemizde uluslararası işbirliği yayın sayısını 9 kattan fazla artırdık. Son 23 yıl içinde yıllık yerli patent başvuru sayımızı 414’ten 10 bin 186’ya, yerli patent tescil sayısını ise 73’ten 3 bin 390’a çıkardık. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için eğitimden nitelikli insan kaynağına, araştırma altyapısından girişimcilik ve ticarileşmeye uzanan zincirin her halkasında, üniversitelerimizin rolünü perçinleyecek kararlı ve sonuç üreten adımlar attık."

"20 yüksek teknoloji platformu, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine liderlik ediyor"

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için teknopark sayısını 2’den 113’e çıkardıklarını kaydeden Kacır, Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları ile dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının Türkiye’de çalışmasının önünü açtıklarını ifade etti. Bakan Kacır, "Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformu, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine liderlik ediyor. 6550 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı; biyotıp ve genom, nano malzemeler, MEMS, astrofizik, güneş enerjisi, raylı sistemler ve finans teknolojilerinde nitelikli araştırmalar gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Kocaeli, Türkiye’nin bilim yolculuğuna güç katıyor"

Kocaeli’nin, yüksek araştırma yetkinliğine sahip 3 üniversitesiyle, Türkiye’nin bilim ve araştırma yolculuğuna güç kattığını dile getiren Bakan Kacır, "Mevcut üretim kapasitesiyle özellikle otomotiv, metal ve kimya sanayimize yön veriyor. 141 Ar-Ge ve 15 tasarım merkezi ile 5 teknoparkıyla üniversite sanayi işbirliğinin başarılı örneklerine ev sahipliği yapıyor. Bugün şehrimizin sanayi ve teknoloji gücünü Kocaeli Üniversitemizin köklü akademik birikimiyle daha sıkı uyum içine alan yeni bir adımı atıyor; Kocaeli Üniversitesi Bilimpark’ın açılışını gerçekleştiriyoruz. 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yeni nesil araştırma üssü araştırmacılarımıza, girişimcilerimize ve öğrencilerimize sadece bir bina değil; aynı zamanda bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli Milli Teknoloji Atölyesi gençler için önemli bir merkez olacak"

Bakan Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl üniversitelerimiz ve bilim merkezlerimiz bünyesinde milli teknoloji atölyeleri kurmak üzere ilk çağrımıza çıkmıştık. Bu yıl ve geçen yıl açtığımız çağrılarla ilk etapta 50 atölyenin kurulumu için süreci başlattık. Bunlardan biri de TÜBİTAK’ın 3 yıllık dönemde 30 milyon lira desteğiyle Bilimpark bünyesinde hayata geçirilen Kocaeli Milli Teknoloji Atölyesidir. Burada gençlerimiz; tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere kadar birçok alanda fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için ihtiyaç duydukları ekipmanlara erişebilecek. Bu süreci danışmanlık ve eğitim programlarıyla destekleyeceğiz."

"Ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmeyi sürdüreceklerini bildiren Bakan Kacır, "Üniversite öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılımını sağlamak üzere başlattığımız Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı bunun somut bir örneğidir. Önümüzdeki dönemde, yapay zeka, sağlık, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip ve yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak platformları hayata geçireceğiz. Kritik alanlarda araştırmaların sanayiye entegrasyonunu hızlandırırken, derin teknoloji girişimciliğini daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerimiz bu vizyonun en güçlü dayanağı"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de "Sektör Kampüste" programı ile öğrencilerin sektör profesyonellerinden güncel bilgilerle eğitim aldığını belirterek, ayrıca dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının da Türkiye’de çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Cantürk, "Bu program kapsamında ülkemize gelen 261 bilim insanımızın projelerinde, çoğunluğu lisansüstü öğrenci olmak üzere 1500’e yakın bursiyer görev aldı" dedi.

Açılış törenine, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkan Tüzgen, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, eşi Prof.Dr. Zeynep Cantürk, Ak Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, rektör yardımcıları ve belediye başkanları katıldı.