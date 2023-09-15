Bakan Kacır: 'Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Dijital Servis Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, "Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık" dedi.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi’nin Dijital Servis Merkezi İstanbul’da açıldı. Açılışı gerçekleştirilen merkez, Coca-Cola’nın 9 ayrı Operasyon Grubu’nda oluşturulması planlanan benzer birimler arasında ilk faaliyete geçenlerden biri olma özelliği taşıyor. Dijital Servis Merkezi’nde, dijital kabiliyet gelişimini ve dijital dönüşümü hızlandırmak, pazarlama, strateji ve finans gibi konularda bilgiye hızlı ve otomatik erişimi teknoloji uygulamalarıyla sağlamak ve veri analizi uygulamaları ile iş verimliliğini arttırmak üzere hizmet verilecek. Dijital Servis Merkezi’nin 13’ü Türk olan 20 kişilik ekibinin yüzde 60’ının kadın çalışanlardan oluştuğu belirtildi.

"16 markası ile ülkemize yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor"

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ülkemiz, 1964’ten bu yana Coca-Cola’nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri. Bugün Coca-Cola Türkiye, 11 fabrikasında ürettiği birbirinden değerli 16 markası ile ülkemize yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor. Tüm bu katkıların yanı sıra bugün açılışını yapacağımız Coca-Cola Dijital Servisler Merkezine ise ayrı bir önem atfediyoruz. Öncelikle, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde 25 ülkeye hizmet verecek bu değerli merkez için, güçlü Ar-Ge ve inovasyon altyapısına sahip ve girişimcilikte Avrupa’nın yükselen yıldızı İstanbul’u seçmiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

"Coca-Cola Türkiye ve Coca-Cola Vakfı’na da özellikle teşekkür etmek istiyorum"

Deprem felaketinde yardımlarından dolayı Coca-Cola’ya teşekkür eden Kacır, “Pazarlama, finans ve strateji gibi alanlarda bilgiye hızlı ve otomatik erişim sağlayacak olan bu merkez, veri analizi uygulamalarıyla da iş verimliliğini artıracak. Açılışını yaptığımız bu merkezin, dijital dönüşümde bir başarı örneği teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu arada bir konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum.

6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında, afet bölgesine desteğini esirgemeyen Coca-Cola Türkiye ve Coca-Cola Vakfı’na da özellikle teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık"

İhracat rekorlarından bahseden Kacır, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis etmek için bu dönüşümü tarihi fırsat olarak görüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunun tohumlarını ektik. Mevcutta üretimde, büyümede, Ar-Ge’de ve inovasyonda geldiğimiz nokta bunu teyit ediyor. Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık. 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olmayı başardık” diye konuştu.

"Türkiye güçlü ekonomisiyle, nitelikli insan kaynağıyla bu ülkeye yatırım yapan herkese kazandırmaya devam edecek"

"Türkiye Yüzyıl’ını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" diyen Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam ekseninde büyümesine destek olan tüm yatırımcıların arkasında duruyoruz. Bu çerçevede son 10 yılda Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin toplam sabit yatırım tutarı 1,7 milyar TL olan 17 yatırımını teşvik sistemimiz çerçevesinde destekledik. Türkiye güçlü ekonomisiyle, nitelikli insan kaynağıyla bu ülkeye yatırım yapan herkese kazandırmaya devam edecek. Coca-Cola Dijital Hizmetler Merkezini de ülkemizin potansiyeline ve güçlü altyapısına duyulan güvenin bir nişanesi olarak görüyoruz."

Türkiye’yi de kapsayan geniş bir coğrafyaya yönelik hizmetler sunması planlanan merkezin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin ve Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi katıldı.