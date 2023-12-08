Bakan Kacır: 'İnsansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz'

Kocaeli’de, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi’nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katıldı. Programda 11 farklı kategorideki 116 firmaya başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket verildi.

"Ülkemiz güvenli bir liman oldu"

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır, son dönemlerde dünyanın çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti. Bakan Kacır, "Salgınlarla, savaşlarla, ekonomik ve jeopolitik krizlerle küresel dengeler yeniden şekilleniyor. Geçmişin serbest ticaret savunucuları, korumacı politikalara yöneliyor. Ticarette yaşanan bloklaşma, tedarik zincirlerinde daralmaları ve kopmaları da beraberinde getiriyor. Bu durum küresel ticarette yeni rota arayışlarını hızlandırıyor. Bu noktada ülkemiz, son 21 yılda inşa ettiği güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle güvenli bir liman oldu. Nitekim birçok ülke ekonomisinin daralma yaşadığı böylesi bir dönemde bile, Türkiye büyüme trendini son 13 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. 254 milyar dolar ihracat ile tarihi bir rekora imza attı. Bu gurur tablosu, Türk sanayisinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün olmuştur" dedi.

"İnsansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz"

Türkiye’nin küresel teknoloji ve üretim üssü olduğunu belirten Bakan Kacır, "Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken, bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemiz üretiminin lokomotifi organize sanayi bölgelerimiz, bu yolculuktaki büyük gücümüzdür. 1960’lı yıllarda adımları atılan OSB uygulamalarımız, bugün ülke sathına yaygınlaşmış ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleştirmiştir" diye konuştu.

"OSB’lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne kadar 9,8 milyar TL harcama gerçekleştirdik"

Bakanlık olarak yatırımcılar için OSB’lerde altyapısı hazır sanayi parselleri sunduklarını ifade eden Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Tek durak ofis hizmetleriyle yatırımcılarımızın, ruhsat, izin ve abonelik gibi işlemlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Üretim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmelerine imkan veriyoruz. 2023 yılı yatırım programında yer alan OSB’lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne kadar 9,8 milyar TL harcama gerçekleştirdik. OSB’lerimizde üretim yapan firmalarımız için yatırım teşvik sistemimizde bir alt bölge desteklerinden yararlanma imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"3 bin 715 proje için bu yıl yatırım teşvik belgesi düzenledik"

Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"OSB’lerimizde gerçekleştirilecek 316 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 3 bin 715 proje için bu yıl yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımız, OSB’lere yönelik yürütülen 496 projeye 2,9 milyar TL destek sağladı. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolu, güçlü üretim altyapısıyla birlikte yetkin Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerine sahip olmaktan geçiyor. Bu çerçevede OSB’lerimizin yalnızca üretimin değil, yenilikçi teknolojileri geliştirmenin de adresi olması büyük önem taşıyor. OSB’lerimiz bünyesinde yer alan 636 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile katma değerli üretimin yanında olduk. Tüm bu destekler neticesinde OSB’lerimiz büyümeye ve gelişmeye, istihdamın ve ihracatın öncüsü olmaya devam ediyor. Son 21 yılda OSB sayımız 192’den 353’e, OSB’lerimizde çalışan sayısı 415 binden 2,5 milyona, üretimdeki parsel sayısı 11 binden 58 bine çıktı. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerinde. Ülkemizde sanayi alanlarının alanını daha da büyütmek, sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda cevaplayabilmek en önemli hedeflerimizden biridir. Bunun için halihazırda ülke yüzölçümümüzün binde 3,5’i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüzölçümümüzün yüzde 1’i düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Hazırlamakta olduğumuz Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, karayolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacağız"

"Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli Türkiye OSB Projesi’ni başlattık"

OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Kacır, "Yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini devreye aldık. Mevcut durumda 16 OSB’nin uygunluk değerlendirme süreci TSE tarafından yürütülmekte. Aynı zamanda OSB’lerimizin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli Türkiye OSB Projesi’ni başlattık. OSB’lerimizde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla destekliyoruz. Bugüne kadar 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduk" diye konuştu.

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun"

Türkiye yüzyılını beraber inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun. Program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün listesini ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini yayımladık. Milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa 20 Aralıktan itibaren başvurularınızı bekliyoruz" dedi.

"Yıllık 250 milyar dolar üzerinde ihracat yapan sanayi ülkesi haline geldik"

Sanayicilerin her türlü ödülün fazlasını hak ettiğini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise "Üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde, etrafımızdaki savaşlara istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona, artan maliyetlere ve tüm diğer doğrultulara rağmen bizim bayrağımızı dünyanın her köşesinden dalgalandırmaya devam ediyoruz. Onun içindir ki OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır. Sanayici kardeşlerim, siz ürettiniz, Türkiye büyüdü. Siz ürettiniz, Türkiye Çin ile İtalya arasındaki en güçlü sanayi ülkesi haline geldi. Siz ürettiniz, yıllık 250 milyar dolar üzerinde ihracat yapan sanayi ülkesi haline geldik. Size ne kadar teşekkür etsek az. Hepinizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"OSB’lerimizdeki toplam kadın çalışan sayımızda 600 binin üzerine çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Türkiye’de organize sanayi bölgesi olmayan ilin kalmadığını ifade eden Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı toplamda 392’ye ulaştı. Sadece bu yıl 9 yeni organize sanayi bölgemiz kuruldu. 2023 yılında organize sanayi bölgelerimizde bin 400’den fazla yeni parsel üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi. İstihdamda ise rekor üstüne rekor kırıyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz 2023 yılında 100 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak, toplamda 2 milyon 577 bin istihdam rakamına ulaştı. OSB’lerimizdeki toplam kadın çalışan sayımızda 600 binin üzerine çıktı. Yani bugün organize sanayi bölgelerimizde kadın istihdamı, toplam istihdamın yüzde 25’ine ulaştı. İnşallah çok daha yüksek oranlara ulaşacak"

OSB Yıldızları Araştırmasının neticelerini açıklayan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "2022 yılında OSB Yıldızları Araştırmasına katılan sanayicilerimizin bir önceki yıla göre cirolarının yüzde 97 artırarak 667 milyar liraya ulaştığını, yine bir önceki yıla göre ihracatlarını yüzde 8 artırarak 12.5 milyar dolara ulaştığını, Ar-Ge harcamalarının ise Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 115 artırarak 2 milyar 932 milyon lira ile rekora ulaştığını görüyoruz. Öte yandan, araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2022 yılında yüzde 12 artarken, kadın istihdamında ise yüzde 15’lik artış yaşandı. Yani rakamlar ve oranlarda gösteriyor ki organize sanayi bölgelerimiz 2022 yılında yeni üretim tarihi daha yazdı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluş olarak 81 ilimizdeki organize sanayi bölgelerimizle birlikte başarıdan başarıya koşan sanayicilerimize en iyi hizmeti, en verimli şekilde verebilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. OSB’lerimize ve sanayicilerimize yönelik pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyor, eğitimler düzenliyor, protokoller imzalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kocaeli’miz Türkiye’deki 70 ilden daha fazla vergi veriyor"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Son 21 yılda Kocaeli’miz özellikle sanayileşme ve yüksek teknoloji alanında çok büyük değişimlere imza atmıştır. Aynı zamanda ilimiz, Türkiye’yi dünyayla yarıştıran, son dönemde de bilişim ve Ar-Ge merkezi olarak da ön plana çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi Kocaeli bu konuda öncülük yapıyor. Kocaeli’miz Türkiye’deki 70 ilden daha fazla vergi veriyor ve şu an itibariyle Türkiye’de toplanan vergilerden İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyoruz. Tahakkuk eden ve tahsil edilen dergi itibariyle söylüyorum bunu. Dolayısıyla ilimiz her alanda yarışmaya devam ediyor" dedi.