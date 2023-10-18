Bakan Kacır: 'İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi'

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "11 gündür Filistin’de kan, gözyaşı ve zulüm var. Dün içinde çocukların olduğu, hastaların olduğu, yaralıların olduğu, doktor ve hemşirelerin bulunduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Ümidim bir an önce bu acının son bulması, bu katliamın son bulmasıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Kacır, Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "20 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparklar bugün Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı ve 100’den fazla teknoparkımızda 9 bin 600 şirket Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Yüksek teknoloji ihracatımız 7 milyar doların üzerine çıktı"

Bakan Kacır, "Bugün Türkiye’nin özel sektörü bin 600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmuş durumda. Yüksek teknoloji ihracatımız 7 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye’nin dört bir yanında kuluçka merkezleri hızlandırma programlarını hayata geçirdik" diye konuştu.

"Türkiye adeta bir Ar-Ge ordusu inşa etti"

2002 yılında Türkiye’nin milli gelirinden Ar-Ge’ye ayrılan payın binde 5’ler düzeyinden, yüzde 1,4 seviyesine çıkardıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Aynı dönemde milli gelirimizin nereden nereye geldiğini dikkate aldığımızda aslında 10 mislisine çıkmış bir Ar-Ge kaynağından bahsediyoruz. Yine Ar-Ge personel sayımız 2002 yılında sadece 29 bin iken, şimdi bu sayı 220 binin üzerine çıktı. Türkiye adeta bir Ar-Ge ordusu inşa etti. 2002 yılında tüm Türkiye’de bir yıl boyunca yapılan patent başvurusu sadece 414. Bu koca memlekette ancak günde bir patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi ise bu sayı 9 binin üzerine çıktı" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de bilimsel yayınların sayısı son 15 yılda 49 bine yükseldi. Böylesine yüksek bir ivme ile Türkiye, araştırma, geliştirme ve inovasyon yolculuğuna devam ediyor. Türk sanayisi yatırım yapıyor, üretiyor ve istihdam sağlayıp ihracatını artırıyor. Uzun yıllar milli gelirimizin içerisinde yüzde 20’nin altında bir paya sahip olan Türk sanayi, son yıllarda payını artırarak 2022’de yüzde 27’ye çıkardı. Bunun içinde imalat sanayindeki payı uzun yıllar yüzde 16-17 bandındayken, yine son 5 yıl içerisinde yüzde 22’nin üzerine çıktı."

Bakan Kacır, "İhracatımızın lokomotifi imalat sanayimizdir. Bugün Türkiye yıllık 255 milyar dolar ihracat yapıyorsa, bunu üretici ve sanayimize borçluyuz. Çünkü bu ihracatın içerisinde imalat sanayinin payı 240 milyar dolardır. Dünya ticaretinden aldığımız payı son 20 yılda binde 5’ten yüzde 1’in üzerine çıkardık. Adeta bir Türkiye’nin üzerine bir Türkiye daha ilave ettik" dedi.

"İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi"

Dün akşam İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla ilgili olarak Bakan Kacır şunları söyledi: "11 gündür Filistin’de kan, gözyaşı ve zulüm var. Dün içinde çocukların olduğu, hastaların olduğu, yaralıların olduğu, doktor ve hemşirelerin bulunduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız gece gündüz gayret gösteriyor. Ümidim bir an önce bu acının son bulması, bu katliamın son bulmasıdır."