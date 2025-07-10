Bakan Kacır: 'Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, "Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Mayıs ayında sanayi üretim endeksimiz yıllık yüzde 4,9; aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.