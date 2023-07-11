Bakan Kacır: 'Sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ'lerimiz için acil destek kredisini hızla devreye aldık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karadeniz’de sel felaketinden etkilenen illerdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ’lerimiz için KOSGEB, acil destek kredisini hızla devreye aldık. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.