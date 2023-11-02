Bakan Kacır: 'Türk girişimlere yıllık yatırım son 2 yılda 1,6 milyar dolara ulaştı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 programına katıldı. Türkiye’nin 20 yıldaki dijital gelişimine dikkat çeken Kacır, "Türkiye’de şu anda 101 teknoparkta 9 bin 700 firma inovasyon yapıyor. Geçtiğimiz 10 yılda ortalama 120 milyon dolar olan Türk girişimlere yıllık yatırım, son 2 yılda 1,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Plug and Play Expo 2023 programına katıldı. Beşiktaş’ta gerçekleşen programda konuşan Kacır, Türkiye’nin son 20 yıldaki teknolojik gelişimine dikkat çekerek, bu sürede 9 bin 700 şirketin 101 teknoparkta inovasyon yaptığını söyledi. Kacır ayrıca, Türkiye’nin birçok Avrupa ülkesinden daha genç bir nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak gençlerin dijital beceriler kazanmalarına yardımcı olunması gerektiğini de ifade etti.

“Türk girişimlere yıllık yatırım son 2 yılda 1,6 milyar dolara ulaştı”

Son yıllardaki dijital gelişime dikkat çeken Bakan Fatih Kacır, “Son 20 yılda geldiğimiz seviyeyi hatırlatmak isterim. Türkiye’de şu anda 101 teknoparkta 9 bin 700 firma inovasyon yapıyor. Bin 600’den fazla özel firma Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürütüyor ve desteklerimizi alıyor. Geçtiğimiz 10 yılda ortalama 120 milyon dolar olan Türk girişimlere yıllık yatırım, son 2 yılda 1,6 milyar dolara ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak benim odak noktam ülkedeki girişimciliği geliştirmek” dedi.

“Gençlerimizin dijital beceriler kazanmalarına yardımcı olmalıyız”

Bakan Kacır konuşmasını, “Ekosistemimizin en güçlü yanı, ortalama yaşı 33 olan insan gücüdür. İngiltere veya Fransa’dan 8 yaş, Almanya’dan 15 yaş genciz. Gençlerimize yapabileceğimiz en önemli şey onların dijital beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bunun için dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalini düzenliyoruz. Teknofest’e bu yıl 4,5 milyon ziyaretçi gelirken, teknoloji yarışmalarına da 1 milyon genç katılımcı katıldı. Her anlamda gerçek bir başarıya ulaşmanın temel direği küreselleşme olacaktır. İşlerini küresel boyutlara taşıyabilmeleri için startuplarımızın doğması ya da en azından erken aşamalarda küresel ölçekte büyümesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.