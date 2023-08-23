Bakan Kacır: 'Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25'ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi'

Kocaeli Sanayi Odası meclis toplantısına katılan Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25’ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi. 7.5 milyar dolarlık bir ihracata 45-43 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli Otomotiv sanayiye imza atmış oldu” dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Sanayi Odası Ağustos Ayı toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Kacır’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Ak Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı. Toplantıda bakanlığın sanayicilere yönelik destekleri açıklanırken, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek politikaların Kocaeli’ndeki planlama konusunda karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

“OSB’lerimizdeki istihdam Kocaeli’nde 9 bin 150 ‘den 142 bin 343’e yükseldi”

Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği sanayi atılımlarına Kocael’nin öncü olduğunu söyleyen Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “20 öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı 8 iken bugün bu sayıyı 14’e yükseltmiş durumdayız. OSB’lerimizdeki istihdam Kocaeli’nde 9 bin 150 ‘den 142 bin 343’e yükseldi. Yani yaklaşık 16 misline çıktı. Yine üretimdeki parsel sayısı 81’den, bin 322’ye bu dönemde yükselmiş oldu. Organize sanayi bölgelerine ilave olarak, 2 endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli’ye kazandırdık. Aynı zamanda 132 AR-GE merkezimiz 17 tasarım merkezimiz ve 5 teknoparkımız, 938 firmamız Kocaeli’de AR-GE tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam AR-GE personeli sayımız 15 binin üzerinde. Tasarım personeli sayımızda 400’e yakın. Bütün bu istatistikler aslında son 20 yılda Kocaeli sanayisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor” dedi.

“Otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz”

Sanayi politikalarında Kocaeli’nin oynayacağı rolün önemine değinen Bakan Mehmet Fatih Kacır “Sektörel tarafta baktığımızda özellikle otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25’ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi. 7.5 milyar dolarlık bir ihracata 45 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli Otomotiv sanayiye imza atmış oldu. Yine kimya sektöründe Kocaeli’nin ihracat düzeyi toplam sektörün yüzde 20’sinin, 5 milyar doların üzerinde. Geçtiğimiz yıl kimya sektörümüz 53 bin personeliyle ihracat gerçekleştirdik. Kocaeli’nde yine metal sanayiinde de 32 bin personelin alın teriyle, akıl teriyle 5 milyar doların üzerinde ihracatı Kocaeli’nde bulunan firmalarımız gerçekleştirildi. Bütün bu istatistikler bu rakamlar önümüzdeki dönemde de sanayi politikalarımızla Kocaeli’nin oynayacağı öncü role işaret ediyor. Bizler hem Kocaeli’nde dikkatli planlamalar yaparak ihtiyaç duyulan ilave sanayi alanlarını oluşturmak hem bu bölgedeki sanayinin biraz daha bölge dışına makul bir planla taşınmasını transferini sağlamak. Fakat esasen de bölge sanayinin yüksek katma değer atılımını hızlandırmak için çabalarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“245 milyar doları aşan imalat sanayi ihracatımızı hep birlikte ileri düzeylere çıkarmak için gayret gösterme konusunda ortak bir iradeyi paylaşıyoruz”

Türkiye’nin Togg benzeri birçok teknoloji yatırımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan Kacır, “En büyük memnuniyetim sanayicilerimizdeki yatırım iştahının artarak devam etmesi, istihdam artış hızının yükselerek devam etmesidir. Son dönemde yakaladığımız özellikle pandemi sonrasında yakaladığımız, küresel değer ve tedarik zincirinde bir fırsat penceresi var. Sanayicimiz bu pencereyi en iyi şekilde değerlendiriyor. İnşallah 245 milyar doları aşan imalat sanayi ihracatımızı hep birlikte ileri düzeylere çıkarmak için gayret gösterme konusunda ortak bir iradeyi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.