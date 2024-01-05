Bakan Kacır: 'Yeni süper bilgisayarımız Türkiye'nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak'

Kocaeli’de TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk çağrımızda, 4 tematik alandaki 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon TL destek sağladık. Bugün de ikinci çağrımız çerçevesinde akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarım, gıda ve hayvancılığa, iklim değişikliği ve sürdürebilirlikten, akıllı eğitim ve finans teknolojilerine kadar 5 tematik alanda 17 konsorsiyum projesine 55 milyon TL’nin üzerinde bütçe ile destek sağlayacağız" dedi.

Ayrıca Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700’den fazla proje ve bin 300’den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdiklerini, süper bilgisayarları devreye alacaklarını sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarları olacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni’ne katıldı. Bakan Kacır, "4. Sanayi Devrimi çağında, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretme başarısı ülkeleri, firmaları bir adım öne taşıyor. Özellikle yapay zeka, veri işleme ve veri analizi kabiliyetleriyle akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarıma, iklim değişikliğinden, eğitim ve finans teknolojilerine kadar her alanda bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline geliyor, endüstrileri dönüştürüyor. Kuantum hesaplama, biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe gelişmesi ise mevcut ve potansiyel etkilerini üssel olarak artırıyor. Yapay zeka sağladığı fırsatlar ile birlikte farklı sınamaları da beraberinde getiriyor" dedi.

"Son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700’den fazla proje ve bin 300’den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik"

Yapay Zekâ Enstitüsü’nü TÜBİTAK bünyesinde kurduklarını söyleyen Bakan Kacır, "TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700’den fazla proje ve bin 300’den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik. Bugün yapay zeka alanında teknoparklarımızda 2 bin 300’den fazla firma faaliyet gösteriyor. 203 Ar-Ge merkezimizde de yapay zeka projeleri yürütülüyor. Yenilikçi teknolojilerde söz sahibi olmanın anahtarı, nitelikli insan kaynağı. Bizim en büyük gücümüz genç ve dinamik nüfusumuz. Milyarlarca dolarlık küresel teknoloji firmalarının kurucularına ve ekiplerine baktığımızda gençleri görüyoruz. Eğer ülke olarak kendi gençliğimize erken yaşta doğru yetkinlikleri kazandırabilirsek Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşacağız. Bu anlayışla, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak her adımın odağına, insan kaynağımızı alıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul ve Kocaeli’de yeni nesil yazılım eğitimi veren 42 yazılım okullarını açtık"

Gençlere verilen eğitimlerden bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dene-yap teknoloji atölyelerimizde ve bilim merkezlerimizde gençlerimize yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek adına yapay zekâ temelli yarışmalar düzenliyoruz. Kalkınma ajanslarımızın desteğiyle İstanbul ve Kocaeli’de yeni nesil yazılım eğitimi veren 42 yazılım okullarını açtık. Bu okullarda öğrencilerimize uluslararası standartlarda, ücretsiz yazılım eğitimi sunuyoruz. Ayrıca, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken, nitelikli yazılımcı sayımızı artıran projeleri de hayata geçiriyoruz. ’Sektör Kampüste’ programında 10 binden fazla üniversite öğrencimiz blok zincir teknolojisi ve uygulamaları, yapay zeka ile öneri sistemleri, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda sektör profesyonellerinden eğitim alıyor. Veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki yerinin öneminin farkındayız" şeklinde konuştu.

"Yeni süper bilgisayarımız Türkiye’nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak"

Süper bilgisayarları devreye alacaklarını söyleyen Bakan Kacır, "Yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkezimiz Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA’da yeni süper bilgisayarımızı devreye alıyoruz. Yeni süper bilgisayarımız 56 bin 448 işlemci çekirdeği, 126 terabayt bellek kapasitesi ve 500’den fazla sunucusuyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en hızlı ve güçlü bilgisayarlarından biri olacak. Yapay zeka alanında yapılacak çalışmalardaki kapasitemizi 5 kat artıracak. Yapay zeka alanında yetkinliklerimizi artırmanın yanında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve sorumlu şekilde kullanımı için uluslararası iş birliklerinde aktif rol üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini sağlıyoruz"

Türkiye’nin geçen yıl Yapay Zeka Küresel Ortaklığı’nın (GPAI) üyesi olduğunu aktaran Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl katıldığımız 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programıyla da yüksek başarımlı hesaplama ve yapay zekada stratejik altyapıların kurulumunu ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini sağlıyoruz. Bu programla birlikte 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezini (ADİM) de ülkemizde kuruyoruz. ADİM’ler sanayimizin, KOBİ’lerimizin, üniversitelerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik yetkinliklerini güçlendirecek. Girişimcilerimize, araştırmacılarımıza Avrupa Birliği bünyesindeki altyapılara erişim imkanı sağlayacak" dedi.

"MareNostrum 5’in açılışı gerçekleşti"

Bakan Kacır, "Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde, orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip olan MareNostrum 5’in açılışı gerçekleşti. Dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayar, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş bir alanda bilim insanlarımıza ve endüstrimize hizmet edecek. ürkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde, TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ek olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahibiz. Şubatta genel kullanıma açılacak olan bu sistem, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacak. Yapay zekada daha fazla sayıda milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına taşınması her zaman temel önceliğimiz" diye konuştu.

"17 konsorsiyum projesine 55 milyon TL’nin üzerinde bütçe ile destek sağlayacağız"

Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Programı ile tüm yapay zeka ekosistemini, açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla harekete geçirdiklerini aktaran Kacır, "Ekosistemde katalizör görevi üstelenen bu programla, yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, bu alanda teknoloji geliştiren yerli KOBİ’lerimizin ve araştırma merkezlerimizin ortak konsorsiyum projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda ilk çağrımızda, 4 tematik alandaki 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon TL destek sağladık. Bugün de 2’nci çağrımız çerçevesinde akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarım, gıda ve hayvancılığa, iklim değişikliği ve sürdürebilirlikten, akıllı eğitim ve finans teknolojilerine kadar 5 tematik alanda 17 konsorsiyum projesine 55 milyon TL’nin üzerinde bütçe ile destek sağlayacağız. Konsorsiyumların kurulmasında aktif rol alan Yapay Zeka Enstitümüz, ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde de katkı sağlayacak ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak. Destek programımız sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız. Çağrılarımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan tüm paydaşlarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmadan sonra imzalar atıldı. Programa bakanın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.