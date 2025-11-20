Bakan Kacır: 'Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği’nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin kıymetli ürünlerinin uluslararası alanda değer görmeye devam ettiğini belirterek, Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği’nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürün olduğunu duyurdu. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor. Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği’nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Karabük’ümüze, üreticilerimize hayırlı olsun diyor, emeği bulunan herkese tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde tescilli coğrafi işaretli ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı."