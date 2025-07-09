Bakan Kacır: 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı uygulamaya alıyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı uygulamaya alıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, her bir ili kalkınma seferberliğine dahil etmek için Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın uygulamaya alındığını duyurdu. Bakan Kacır, yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım atıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı uygulamaya alıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek, tüm yurtta topyekün bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak."