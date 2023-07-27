Bakan Kacır, Biga Belediyesi'ni ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, il ve ilçe yönetimi ile birlikte Biga Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Bakan Fatih Kacır’a ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Ziyaretin sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Biga’nın sanayi ve teknoloji alanındaki potansiyelini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’e, siyasi parti temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.