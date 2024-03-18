Bakan Kaçır gençlere uzay misyonunu anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye’nin uzay misyonu ve stratejisini anlatan Bakan Kaçır, gökyüzüne Türk’ün imza attığını söyledi.

Balıkesir Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun misafiri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, gençlerle bir araya geldi. Bakan Kaçır, "Avrupa ortalamasından 10, Almanya’dan 15 yaş daha genç bir nüfusa sahip Türkiye. Bu çok kıymetli. Çünkü bütün dünyayı değiştiren, dönüştüren teknolojilere genç insanlar imza atıyor. Genç insanların kurduğu teknoloji girişimleri, kurdukları teknoloji takımları dünyayı değiştiren teknolojileri ortaya çıkarıyor. İşte bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz, Türkiye’yi kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke kılmak adına hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi. Tüm işlerin merkezinde siz gençler varsınız ve Türk gençliği bu alanda önü açıldığında, önündeki engelleri kaldırdığımızda neleri başarabileceğini gösterdi. İşte gökyüzüne Türk’ün imzasını Türkiye’nin öz evlatları, Türkiye’nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları attı. Bayraktar’la, Anka’yla, Aksungur’la, Hürkuş’la, Hürjet’le, Atak’la, Gökbey’le, Kızıl Elma’yla, Kaan’la Türkiye gökyüzüne kavuşuruz" dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Kaçır, "Yılda 600 milyara yetişti küresel uzay ekonomisi. Türkiye olarak yüzde 1 pay alabilirsek 6 milyar dolar kazanırız. Yüzde 10 alabilirsek 60 milyar dolar kazanırız. İnşallah Milli Uzay Programı’yla hedeflediğimiz tüm projeleri birer birer gerçekleştirecek ve bu alanda stratejik bağımsızlığımızı tahkim edecek hem de küresel uzay ekonomisinden yıldan yıla daha fazla pay alacağız. Bu iddiayla 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Uzay Programı’nı dünyaya ilan etti. Ne? Ay’a yetişecek Türkiye’nin geliştirdiği teknoloji. Ve o teknolojiyi dünyada geliştiren ilk dört ülkeden biriyiz. Eğer başarabilirsek uzaylı o teknolojiden yararlanabilen ilk ülke olacak ve sonrasında uzayda uyduları yörüngeler arası transfer edebilecek araçları, o hibrit roket oto teknolojisiyle geliştirerek uzay ekonomisinden pay almayı hedefliyoruz? İşte bir de uzay programında birbirinden farklı ve iddialı pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Ama zannediyorum ki en önemlilerinden biri Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirmekti. Ve 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dünyaya ilan etmişti. Hamdolsun Türkiye ay yıldızlı bayrağını uzay üstüne çıkarmıştır" diye konuştu.