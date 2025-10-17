Bakan Kacır, HIT-veri merkezi, HIT-yapay zeka, HIT-kuantum ile HIT-endüstriyel robot çağrısını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında; HIT-veri merkezi çağrısı, HIT-yapay zeka çağrısı, HIT-kuantum çağrısı ile HIT-endüstriyel robot çağrısı olmak üzere 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini belirterek, çağrıların hedef ve kapsamlarına ilişkin bilgi verdi.

HIT-veri merkezi çağrısı

HIT-veri merkezi çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye’ye yeni veri merkezlerinin kazandıracağına dikkati çeken Kacır, "Hedefimiz; veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden, 2030 yılında 1 GW’a yükseltmek" ifadelerini kullandı.

HIT-yapay zeka çağrısı

Kacır, HIT-yapay zeka çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zeka temelli dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti.

HIT-kuantum çağrısı

HIT-kuantum çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerinin ülkemize kazandıracağını bildiren Kacır, Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlattıklarını belirtti.

HIT-endüstriyel robot çağrısı

HIT-endüstriyel robot çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil; geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedeflediklerini kaydeden Kacır, "2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken; bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kacır, HIT-30 programıyla; 2030 yılına dek 30 milyar dolar’ın üzerinde yüksek teknoloji yatırımının hayata geçirileceğini belirterek, "Dijital dönüşüm sürecimizi hızlandıracak, üreticilerimizi küresel rekabete hazırlayacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmekte kararlıyız" dedi.