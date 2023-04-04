Bakan Karaismailoğlu: 'Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışına günler kaldı'

Açılışına sayılı günler kalan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Başakşehir-Çam ve sakura şehir hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’mızın açılışına sayılı günler kaldı. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda, Başakşehir metrokent istasyonundan başlayarak Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunuyor. Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden geçerek tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip metro hattımız” dedi.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının açılışına sayılı günler kaldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattıyla ilgili ve yapılan projeler hakkında bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu, Proje ile Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattına Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacağını söyledi. Bu entegrasyonla Güngören Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerinin İstanbul havalimanına metroyla ulaşımının sağlanacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - bağcılar arası seyahat süresinin 23 dakika olacağını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, yapımı İBB’nin mevcut yönetimine ait olduğunu ve yüzde 5 seviyesindeyken projeyi devralarak kısa sürede tamamladıklarını anlattı.

“80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip”

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’mızın açılışına günler kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle metro hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. İstanbul’u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacağız. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’mızın açılışı hepimize bir nebze moral olacak. Başakşehir- Çam ve sakura şehir hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı’mızın açılışına sayılı günler kaldı. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda, Başakşehir metrokent istasyonundan başlayarak Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunuyor. Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden geçerek tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip metro hattımız. Acil gündemimiz deprem bölgesi olmakla beraber Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerimizde çalışmalarımızı da başarıyla sürdürüyoruz” dedi.

“Hastanenin yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de derhal devraldık”

Yapımı İBB’nin mevcut yönetiminde olan metro hattını devraldıklarını ve kısa sürede yapımını tamamladıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Hatırlayacağınız gibi mevcut İBB yönetimi, pandemi sürecinde büyük faydalar sağlayan dünyanın en modern hastanelerinden biri olan ve günlük yaklaşık 100 bin vatandaşımızın kullandığı bu hastanemizin karayolu bağlantısını da yapmamıştı. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve karayolu bağlantısını bir ay gibi çok kısa sürede hızla tamamladık. Hastanenin yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de derhal devraldık ve yapım çalışmalarına tekrar başladık. Mevcut İBB yönetiminden Devraldığımızda yüzde 5’ ilerleme seviyesindeki metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde kısa sürede hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açılmaya hazırlandı. Bu yüz akı projenin nihayete ermesi için gece gündüz çalışan; çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Projeyi devraldığımızda; 5 bin 662 metrelik NATM tünellerinin yalnızca 112 metresi kazılmış, 3 bin 298 metre TBM (Tünel Açma Makinası) tünellerine hiç başlanmamıştı. Hepsini tamamlayarak toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladık. Ray işlerini 11 bin 595 metre ray döşeyerek tamamladık. 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. Elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladık” ” ifadelerini kullandı.

“İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna erişiyoruz”

İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna eriştiklerini ve istasyonlar arası kaç dakika olacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Testleri ve devreye alma işlerinin sonuna geliyoruz. Böylece İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna erişiyoruz. Hattımızın işletmeye alınmasıyla; Kent merkeziyle başta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir deki yoğun nüfusa sahip toplu konutlar olmak üzere, Bölgemizde ekonomik ve güvenli bir ulaşımı inşa ederken diğer toplu taşıma modlarıyla da entegrasyon sağlayacağız. Projemiz ile Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattına Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul havalimanına metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak. Hattımızın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir - Mahmutbey Arası Seyahat Süresi 20 dakika, Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı Arası Seyahat Süresi 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı Arası Seyahat Süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bağcılar Arası Seyahat Süresi 23 dakika olacak" şeklinde konuştu.

“Tüm projelerimiz başarıyla devam ediyor”

Tüm projelerin başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Başakşehir Metromuzla birlikte; Ankara AKM-GAR -Kızılay Metrosu, Tunceli Singeç Köprüsü, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zigana Tüneli, Uşak Çevre Yolu, Antalya Demirkapı Tüneli gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eserler de sırasını bekliyor. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının dışında 5 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışıyoruz. 2 Ekim de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını hizmete açmıştık. 22 Ocak Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını açmıştık. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı 318,3 kilometre, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecek” dedi.