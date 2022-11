Bakan Karaismailoğlu: 'Cumhuriyetimizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştıracağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştıracağız” dedi.

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve teknolojik gelişmelerle birlikte beton yolların her yönüyle ele alındığı 2. Beton Yollar Kongre ve Sergisi, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) binasında gerçekleştirildi. Kongrenin ulaşım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inandığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yollar, her kültür için farklı bir önem kazanmaktadır. Bizler içinse daha derin, duygusal anlamlar barındırmaktadır. Yolların bizim kültürümüzdeki karşılığı, hasretin sona ermesi, sevdiklerimize kavuşma ve akarsular gibi canlanmanın ve kalkınmanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. Bu topraklarda yollar üzerine nice ağıtlar, türküler ve hikayeler yazılmıştır. Dolayısıyla inşa ettiğimiz her bir kilometre yolun anlamı bizler için farklıdır, anlamlıdır. İşte bu nedenle her bir kilometre yolu ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmettir’ ilkesi ile inşa etmekteyiz’’ dedi.

Hükümetleri döneminde tünel uzunluğunu 50 kilometreden 663 kilometreye çıkardıklarını anımsatan Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştıracağız. Aynı şekilde köprü ve viyadük uzunluğunu da 311 kilometreden 735 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz de 770 kilometrenin üzerine çıkarmaktır. Yalnızca 2022 yılında ise 101 kilometresi otoyol olmak üzere tam 271 kilometre bölünmüş yolu tamamladık. 636 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yolu da tamamladık. Toplam uzunluğu 12 bin 100 metreyi bulan 3 adet tünelin yapımını gerçekleştirdik. Yine toplam uzunluğu 11 bin 900 metreyi bulan 57 adet köprüyü tamamladık’’ diye konuştu.

“Trafik kazalarındaki can kaybı oranlarında 20 yılda yüzde 82’lik azalma sağladık”

Karayollarındaki çalışmaların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojileriyle karayollarını akıllı hale getirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Akıllı diyoruz, çünkü yollarımızdaki olası sürücü ve insan hatalarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bu doğrultuda attığımız adımlar sonucunda trafik kazalarındaki can kaybı oranlarında 20 yılda yüzde 82’lik azalma sağladık. Akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak bu oranı da en aza indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karayollarındaki ulaşım kalitemizin yükseltilmesi için güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu, çevreci, kesintisiz ve erişilebilir, çağdaş kalitede yollar yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

Kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri katıldı.