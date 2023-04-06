Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul'un raylı sistem ağı 380 kilometreye yükselecek'

Yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul’un raylı sistem ağı 318 kilometre ve bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesiyle ilgili Yedikule İstasyonu’nda basın açıklaması düzenlendi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Yedikule istasyonuna demiryolu iş makinesiyle geldi. Projede çalışan yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın açıklaması için kameraların karşısına geçti. Karaismailoğlu’na Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Altyapı Yatırımları(AYGM) Genel Müdürü Yalçın Eyigün eşlik etti.

“İstanbul’u modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “Acil gündemimiz deprem olmasına rağmen Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerimizde çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattımız da İstanbul’da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul’da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı, çevre hassasiyetiyle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz”

Karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturuyoruz. Şehirlerimizde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması projelerinin gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattı gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrar kullanıma başlatıyoruz” dedi.

“Hibrit kalitede, yeni nesil bir ulaşım projesini ulaştırıyoruz”

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesiyle hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Bu proje bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte, kapsamında yer alan, 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 yaya üst geçidi, 22 Karayolu ve Yaya Alt Geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 Tescilli İstasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa’daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit kalitede, yeni nesil bir ulaşım projesini ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerleme yapmış olduk”

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının devamında, “Samatya ve Cerrahpaşa da sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek, alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik. Sirkeci Liman Bölgesi’ndeki yeni demiryolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlamış oluyoruz. İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlama aşamasına geldik. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerleme yapmış olduk. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da bitirmek üzereyiz. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalar da son aşamaya geldik. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri de süratle devam ediyor” dedi.

“2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız 785 milyon euro olacaktır”

Tüm çalışmaların önümüzdeki günlerde biteceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız 785 milyon euro olacaktır. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ve şu an bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı’mızla beraber toplam uzunluğu 62 kilometre olan 6 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“İstanbul’un raylı sistem ağı 380 kilometreye yükselecek”

Bakan Karaismailoğlu, “Pendik Sabiha gökçen havalimanı metrosu ve 22 Ocak 2023 tarihinde açılışını yaptığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosuyla birlikte, İstanbul’a kazandırdığımız metro hattı uzunluğu 124 kilometreyi geçmiştir. Şu an, İstanbul’un raylı sistem ağı 318 kilometre ve bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek. İstanbul ulaşım master planı; İstanbul’un bin 100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Kısacası, İstanbul’un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım... Ama maalesef başkaları ne bunların farkında ne de iş yapmaya gönülleri var” dedi.

“Devraldığımızda yüzde 5’ini tamamlayabildikleri hat işletmeye hazır hale geldi “

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin karayolu bağlantısıyla ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, “20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan büyük ve güçlü Türkiye, verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedirdir. Pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin karayolu bağlantısını da malum zihniyet yapmamıştı. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve karayolu bağlantısını hızlıca bitirdik. Yolunu yapmadıkları gibi Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarına başladık. Devraldığımızda sadece yüzde 5’ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi ve bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetlerimizin İstanbul’daki hizmet süreci, artarak devam ediyor. İstanbul için ne yapsak, İstanbullular için ne hizmet götürsek, yeridir, yerindedir. İstanbullular, temel atmama, yatırım yapmama etkinlikleri yerine, yeni ve yaşanabilir projeleri yakından takip etmektedir. İstanbul içerisinde trafik sıkışıklığını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemleri yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz” dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bizim Fatih’te yaşayanlar için sonrası gerçekten İstanbullular için uzun yıllardır bu bölgede yaşayan insanlarımız sıkıntı yaşıyorlardı. Hem de tarihi yarımadanın ana bölgesine yeni bir aks bağlanacağı için turistlerin gelmesiyle İstanbul içi ulaşımda önemli bir katkı sağlayacağı için Fatih’te geçmişte olmayan şekilde çok önemli bir alan kazanacağı için 7 buçuk kilometreye yakın bir bisiklet ve yaya yolu peyzaj alanı kazandıracağı için çok önemli bir proje. Ben projenin sonuna geldiğimizin kanaatindeyim” diye konuştu.