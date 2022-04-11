Bakan Karaismailoğlu: 'Pandemi döneminde PTT'miz, devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Özellikle pandemi döneminde hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT'miz, adeta devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu' dedi.

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  • 11.04.2022 22:33
  • Güncelleme: 11.04.2022 23:05
Bakan Karaismailoğlu: 'Pandemi döneminde PTT'miz, devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu'
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Özellikle pandemi döneminde hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT’miz, adeta devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da düzenlenen programla PTT çalışanlarıyla birlikte iftar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, iftar öncesinde PTT çalışanlarının sorunlarını dinledi. Ezanın okunmasıyla birlikte Bakan Karaismailoğlu ve PTT çalışanları birlikte oruçlarını açarak dua etti.

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“PTT hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde hizmet veriyor”

Programda yaptığı konuşmaya, çok önemli ve çok büyük bir aile olduklarını söyleyerek başlayan Karaismailoğlu, Türk milletine hizmet eden önemli kuruluşlardan birinin PTT olduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının devamında ise, “PTT bugün merkezleri, şubeleri ve acenteleri olmak üzere yaklaşık 5 bin iş yeri noktasıyla Türkiye’nin en yaygın iş ağına sahip. Vatandaşlarımıza; konutta maaş, sosyal yardım ve destek ödemelerini büyük bir disiplin ve özveri ile yerine getiren PTT, gidilmeyen yere gitmek hedefi doğrultusunda, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde hizmet veriyor” dedi.

“PTT’miz pandemi döneminde devletin vatandaşımıza uzattığı eli oldu”

PTT’nin uluslararası alanda önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle pandemi döneminde hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT’miz, adeta devletimizin vatandaşına uzattığı eli oldu. Ayrıca her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren, gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da ülkemizi başarıyla temsil ediyor" diye konuştu.

İHA

SHA-Y
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