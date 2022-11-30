Bakan Kasapoğlu: 'Her ne talep ediyorsanız, her ne düşünüyorsanız bunları bizimle paylaşmaktan tereddüt etmeyin'

Üniversiteye hazırlanan gençler için geliştirilen eğitim modülünün tanıtım programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin bakanlığı olduklarını belirterek, “Her ne talep ediyorsanız, her ne düşünüyorsanız bunları bizimle paylaşmaktan tereddüt etmeyin” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan gençler için oluşturulan eğitim modülünün tanıtım programına katıldı. Program öncesinde 2 bin 500 kişi seyirci kapasiteli Sinan Şamil Sam Spor Salonu, Törekent Gençlik Merkezi, Yenikent Gençlik Merkezi ve Sincan Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Sincan Kültür Merkezi’nde gençlerin de yer aldığı eğitim modülünün tanıtımına katıldı. Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik oluşturulan modülün içinde 17 yayınevinden 350 bin soru barındırdığını dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Üniversiteye hazırlık noktasında millet kıraathaneleri gençlerimiz için önemli bir durak haline geldi. Bunlarla yetinmedik; gençlerden üniversiteye hazırlanacak kaynak noktasında sıkıntı yaşadıklarına dair talepler geliyordu. Biz de bireysel olarak gençlere yardımcı olmaya çalışıyorduk ama genel kapsayıcı bir şey yapmak istedik. Şimdi onu hayata geçiriyoruz. İsteyen tüm gençlere modül dağıtıyoruz. Bu modüle size vereceğimiz şifrelerle gireceksiniz. İçerisinde 17 yayınevine ait 980 kitaba eş değer içerik karşılıyor ve 350 bin soruluk adeta üniversiteye hazırlık bankasını barındırıyor” diye konuştu.

“Her ne düşünüyorsanız bunları bizimle paylaşmaktan tereddüt etmeyin”

Konuşmasında Sincan Belediyesi tarafından hazırlanan eğitim modülüne atıfta bulunan Bakan Kasapoğlu ise, spor tesisleri ile gençlik tesislerinin gençler için olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığınız ile olan irtibatı sıkı tutun. Bu iletişimi ne kadar güçlendirirsek sizlerle birlikte sizler için çok daha fazla hizmeti ortaya koyarız diye düşünüyorum. Hem bugün hep birlikte açtığımız tesisleri dolu dolu kullanın hem de bundan sonraki süreçte her ne talep ediyorsanız, her ne düşünüyorsanız bunları bizimle paylaşmaktan tereddüt etmeyin. Biz sizlere güveniyoruz. Bunu hamaset aracı olarak ifade etmiyorum. Gençlik bizim en büyük umudumuz, en büyük ve en büyük potansiyelimizsiniz” dedi.