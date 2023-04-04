Bakan Kasapoğlu: 'Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarına ilişkin, “Bu anlamda yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden, stajı olan ve çalışan öğrencilerimizin hizmetinde olacak” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerin bahar dönemine ilişkin isteyen öğrencilerin 3 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitim alabileceğine ve alınan diğer kararların ardından GSB Yurtları ile ilgili Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Başta deprem bölgesi olmak üzere diğer illerde de yurtların deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için Türk milletinin emrine amade kıldıklarını belirten Kasapoğlu, “Bununla birlikte yurtlarımız birer lojistik merkezi olarak özellikle milyonlarca kap yemeğin pişirildiği, dağıtıldığı ve servis edildiği mekanlar olarak da milletimize hizmet etti ve hala da aynı şekilde deprem bölgesinde bir lojistik merkezi olarak, bir yemek üretim, dağıtım ve servis merkezi olarak vatandaşlarımızın hizmetindedir” diye konuştu.

“Yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden, stajı olan ve çalışan öğrencilerimizin hizmetinde olacak”

Yurt alt yapısı olarak 81 il ve ilçelerdeki yurtların hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını dile getiren Kasapoğlu, “Bu anlamda yurtlarımız, yüz yüze eğitime devam eden, stajı olan ve çalışan öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Aynı şekilde bu süreçleri yönettik. Bir yandan depremzede vatandaşlarımızı ağırlarken, diğer yandan da üniversitelerin aldıkları kararlar istikametinde hem öğrencilerimize hem de çalışan gençlerimize bugüne kadar yurtlarımız hizmet verdi. Temel felsefemiz şu; öyle güçlü bir altyapımız var ki hem depremzede vatandaşlarımıza hizmet edecek kadar geniş, güçlü bir çatı ve aynı zamanda ihtiyacı olan, bu anlamda eğitim süreci devam eden tüm öğrencilerimizi kapsayacak kadar geniş bir çatı” ifadelerini kullandı.

YÖK tarafından yapılan açıklama ve üniversite senatolarının aldığı hibrit eğitim kararıyla beraber yeni bir eğitim sürecinin başladığı ifade eden Kasapoğlu, “Biz de bu yeni süreç çerçevesinde özellikle üniversitelerin kararlar istikametinde eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için tekrar planladık. Onları en güzel şekilde kendi mekanlarına tekrar kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı” açıklamalarında bulundu.

Ne öğrenciler ne de depremzedeler mağdur edilmeyecek

Ramazan ayı çerçevesinde yurtlarda kalan öğrencilerle dün ilk defa iftar dolayısıyla Ankara’da bir araya geldiklerini hatırlatan Kasapoğlu, “İnanıyorum ki gençlerimiz, hibrit modelle birlikte özellikle üniversiteleriyle ilgili kendi planlamalarını yapıyorlar. Bakanlığımızın İl Müdürlükleriyle ve yurt yönetimleriyle irtibata geçerek, bu anlamdaki yeni planlamaları takip edebilirler. Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmemek adına bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla, tüm altyapımızla bu süreci birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.