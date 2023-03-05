Bakan Kasapoğlu, 18. Antalya Maratonu'ndaki farkındalık koşusuna katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna katıldı. Sporun birleştiren bir olgu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Sporun bu ruhunu bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde yansıtacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) kapsamında düzenlenen ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna katıldı. 2006 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun katıldığı maratonun startını Bakan Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve milli sporcularla birlikte verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, AFAD koordinesinde depremzedelere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunanların yer aldığı ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusunda yer aldı. Elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderileceği Runtalya Maratonu’na Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Milli Atlet Ramil Guliyev, Milli Okçular Mete Gazoz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Goalball Kadın Takımı Milli Sporcuları Sevda Altınoluk, Fatmagül Güler, Para Masa Tenisi Milli Sporcuları Nesim Turan, Abdullah Öztürk, Milli Güreşçiler Osman Yıldırım, Fazlı Eryılmaz da katıldı. Bakan Kasapoğlu, koşunun ardından basına yaptığı açıklamada, maratonun bu yıl farklı bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, art arda yaşanan depremlerin, tarihin yaşattığı en önemli felaketlerden biri olduğunu söyledi.

"İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız"

Maratonun bu yıl ’1 Adım 1 Hayat’ sloganıyla koşulduğuna altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Binlerce sporcu, birbirinden kıymetli katılımcılar bu sürece destek verme adına adım attılar, koştular. Her birine teşekkür ediyorum. Spor, birleştiren bir olgu ve bu ruhunu bu süreçte çok daha güçlü bir şekilde yansıtacağız. Sporcularımızla, spor camiamızla, paydaşlarımızla yansıtacağız. İnşallah devlet, millet el ele vererek yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonrasında şehirde bulunan depremzedelerle bir araya geleceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Türkiye’nin dört bir yanında yurtlarımız depremzedelere açıldı. Antalya da bu konuda çok önemli bir ev sahipliği yapıyor. Ayrıca düzenlenen bir aktivite vesilesiyle de depremzedelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah, bugünkü bu maraton da bu anlamda sürece katkı verecek" şeklinde konuştu.