Bakan Kasapoğlu, depremde görev yapan itfaiye personeli ile buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir’in Gönen ilçesinde deprem felaketinde enkaz başında çalışan itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir’in Gönen ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla çay içti. Vatandaşlara hitaben konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gönenli sporcular, Gönenliler sizleri selamlıyorum. İlginize teşekkür ediyorum. İnşallah Gönen’de gençlik adına, spor adına çalışmalarımız sürecek. Gençlik merkezimiz yükselecek. Bu gençler Gönen’in Balıkesir’in gururu. Bu gençlerin içinden olimpiyat şampiyonları çıkartacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanımıza olan güçlü desteğimizle Türkiye Yüzyılını bu gençler için başlatacağız" dedi.

İlçede esnaflarla selamlaşan ve çay içen Bakan Kasapoğlu, Türkiye’yi derinden sarsan depremde görev yapan itfaiye personelleri ile de bir araya geldi. Arama kurtarma köpeğini seven Bakan Kasapoğlu, desteklerinden ötürü tüm itfaiye ekiplerini tebrik etti. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da teşekkürlerini iletti.