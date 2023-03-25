Bakan Kasapoğlu, Ermenistan - Türkiye maçını tribünden takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Kasapoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Ermenistan - Türkiye maçında tribündeki yerini alarak mücadeleyi takip etti.