Bakan Kasapoğlu, Ermenistan - Türkiye maçını tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçını tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Ermenistan - Türkiye maçını tribünden takip etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme maçını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Kasapoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Ermenistan - Türkiye maçında tribündeki yerini alarak mücadeleyi takip etti.