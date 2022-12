Bakan Kasapoğlu, Esenler'deki spor kompleksinin açılışına katıldı

Esenler’de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu tarafından Mehmet Öcalan Spor Kompleksinin açılışı gerçekleşti. 4 bin 775 metrekare alana kurulan tesis Esenler’de birçok farklı sportif faaliyete ev sahipliği yapacak.

Esenler Oruç Reis Mahallesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı finansmanlığı ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle yeni bir spor kompleksine kavuştu. Adını önceki dönemlerde Esenler’e hizmet etmiş belediye başkanı Mehmet Öcalan’dan alan “Mehmet Öcalan Spor Kompleksi” Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Eski Esenler Belediye Başkanı Mehmet Öcalan tarafından törenle açıldı. Bakan Kasapoğlu Wushu Fedarasyonu’nun gösterisinin ardından, öğrencileri ziyaret ederek tesisi gezdi. Mehmet Öcalan Spor Kompleksi, 4 bin 775 metrekare alana kurularak içinde yarı yüzme olimpik yüzme havuzu, 300 kişi kapasiteli ve tribünlü basketbol sahası ve spor aktivite alanları barındırarak, birçok farklı sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

“Gençlerimizin hizmetindeyiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, 20 yılda sporda reform gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “O alanlardan biri de spor devrimi güçlü spor politikası için ciddi bir tesisleşme gerçekleştirdik; Türkiye’nin her bir noktasında mükemmel bir tesis altyapısı var. Bu tesislerde bu ülkenin evlatları potansiyellerini ortaya koyma imkanı yakalıyorlar. Sadece 2022 yılında sporcularımız uluslararası müsabakalarda 51 branşta tam 6 bin 127 madalyayı bu ülkeye kazandırdılar bu bir gurur tablosudur. Esenler, genç nüfusuyla dinamizmiyle apayrı gençlik noktası sporcuların buluşma noktası işte yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu bu merkezde yarı olimpik havuzumuz, 300 kişilik oturma kapasitesiyle salonumuz var; başta basketbol olup pek çok branşa hitap eden, aktivite alanları ve gençler için sosyal mekanlar var. Bundan sonra sporun kalbi burada atacak diyoruz gençler buradan istifade edecek. Kadın odaklı spor diyoruz, kadınlar için özel mekan olmakla birlikte burası da kadınlarımıza 24 saat milletimizin emrine amade olacak. Bakanlığımızın spor politikası var bunda gençler var, okul öncesi, ilkokullar var; okulla eğitim iç içe spor anlayışı var, yerel yönetimlerle ortaya koyduğumuz vizyon projelerimiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi, basketbol projesi, geleneksel spor projeleri, bu ülkenin evlatlarının potansiyellerini ortaya koyup önünü açmaya yönelik projeler var. Yine sporcu burslarımız var, sporcu eğitim merkezlerimiz var işte bunlar politikanın bileşenleri ve tabii ki paydaşlarımız belediyelerle Türkiye’nin dört bir yanında güçlü işbirlikleri var. Diğer yandan yurtlar Türkiye’nin gurur tablosudur birileri bunu istismar etmekten anlarlar sadece ama biz üretiriz İstanbul’da yurtlar için başvuran her bir öğrencimizi yerleştirdik, binlerce yatağımız otel konforundaki yurtlarımızla Türkiye’de nasıl olduysak İstanbul’da da gençlerimizin hizmetindeyiz. İstanbul’da an itibariyle 40 binden fazla kapasitemiz var bunların 3 bin tanesi de Esenler’de, 2 bin 500 kapasiteyi de hizmete alma aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

“Sporun her alanında katkı üretmek istiyoruz”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gençlerin her daim yanında olduklarını belirterek, “Aslında insanın bedensel performansını ortaya koyarken spor insanın zihinsel performansının sonucu olarak ortaya çıkar, siz zihinsel performansınızı ortaya koymanız için zihin jimnastiğine ihtiyacınız var- bunu doğru yaparsanız bedensel performansınızı da doğru değerlendirirsiniz. Bu açıdan istiyoruz ki gerçekten Esenler’de sporla ilgili “ben şöyle bir iddia ortaya koymak istiyorum” diyen hangi vatandaşımız varsa biz onun elinden tutalım hangi iddiayı ortaya koymak istiyorsa bizde hedefine ulaşması için elimizden geleni yapalım. Bakanımızın desteğiyle yapmış olduğumuz Genç Yetenek, Spor Her Yerde projesine sadece katılım 30 bin, Genç Yetenek projesine katılım sadece 100 bin böylesine potansiyele sahip olan bir ilçe olarak her birimiz sporun her alanında katkı üretmek istiyoruz” dedi.