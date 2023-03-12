Bakan Kasapoğlu, GSB yurdundaki bebek sevincine ortak oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’da Selahattin Eyyubi Kız Yurdu’nda kalan ve önceki gün doğum yapan Mizgin Geyik ve Muhammed Ensar bebeği ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır’da GSB yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Diyarbakır Selahattin Eyyubi Kız Yurdu’nda kalan depremzedelerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, önceki gün doğum yapan Mizgin Geyik’i ve bebeğine ziyarette bulundu.

Anne Mizgin Geyik ve Muhammed Ensar bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Muhammed Ensar’ı kucağına alarak sevdi. Mizgin Geyik’e hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu, Muhammed Ensar bebeğe altın hediye etti.

Bakan Kasapoğlu, anne Mizgin Geyik ile sohbetinde, "Bizler her zaman yanınızdayız. Allah bahtını açık etsin, hayırlı ve uzun ömürlü olsun. Bu yurt, üniversite öğrencileri için ama gördüğünüz gibi böyle durumlarda da bu milletin evlatları için, yeni doğanlar için yuva oluyor. En genç yurt öğrencimiz Muhammed Ensar, alim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.