Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sporcularıyla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlar Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

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  • 07.04.2022 15:51
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:12
Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sporcularıyla bir araya geldi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlar Oyunları’nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcular Berkin Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto’yu bakanlıkta ağırladı.

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Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, olimpiyatlara katılmanın bir sporcu için en üst seviye olduğunun altını çizerek, “Her bir sporcu olimpiyatlar için kota almanın o üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurar, onun için çalışır. Sizler bu hayali peşini bırakmadan gerçekleştirdiniz. Bu vesileyle her birinizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Tüm sporcuların ayrı ayrı değeri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Spor bugünden yarına sonuç alınabilecek bir olay değil. Kısa dönemde aksiyonlarla birtakım kısa vadeli çalışmalarla sonuç alınmıyor. Sporcu uzun vadeli sürdürülebilir başarıyı getirmesi için istikrarlı, kapsamlı politikalar üretmeli. Güçlü bir altyapı belirlemeli. Bu konuda da en güncel yaklaşımları bu süreçlere adapte etmeli” diye konuştu.

“Önceleri temsil edecek dahi sporcu bulamayan branşlar vardı” diyen Bakan Kasapoğlu, “Şükürler olsun şu anda o branşlarda madalya sahibi ve en üst noktaya iddiasını koymuş sporcularımız var” açıklamasında bulundu.

Sporcuların, Bakan Kasapoğlu’na hediye takdiminin ardından program sona erdi.

İHA

SHA-Y
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