Bakan Kasapoğlu, sanatçılar ve gençlerle 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendirdi

TAKİP ET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı “Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finalinde sanatçılar ve gençlerle birlikte “Dünyadan Uzak” şarkısını seslendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Sahne Sırası Sende” mottosuyla düzenlenen “Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması” Türkiye Finali, Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.Türkiye’nin 81 ilinde 18-29 yaş arası on binlerce gencin başvurduğu Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışmasında gençler, elektronik, jazz, Türk müziği ve popüler müzik kategorilerinde yarıştı. Bakan Kasapoğlu "Dünyadan Uzak" şarkısını sanatçılar Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş, Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli’yle birlikte seslendirdi.

Organizasyonun jüri üyeliğini ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Yalçın Öztürk, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü Kabak Kemane Sanatçısı Dr. Ziya İmren ve ses sanatçısı, besteci Nesrin Erol Bahtiyar yaptı.

“Çalışmalarımızı birlikte taçlandıracağız”

Bakan Kasapoğlu, bu yarışmayla müziğe ve sanata gönül verenlerle birlikte olduğunu söyledi. Kasapoğlu, gençlerin kültürle, sanatla, edebiyatla, bilimle ve sporla her alanda hemhal olmasının en büyük arzuları olduğunu ifade ederek, “Bir gencimizin dahi heba olması, yeteneğinin çarçur edilmesi hiçbir şekilde gönlümüzün razı olacağı bir şey değil. Sanatta, kültürde, edebiyatta her alanda çok ciddi çalışmalarımız var. Bugün müzikteki ses yarışmalarındaki çalışmalarımızı birlikte taçlandıracağız. Bu yarışmaların hiçbir şekilde kaybedeni yok. Bu süreçlerde yarışan tüm gençlerin bu yarışmaların kazananı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Türkiye’nin yüzyılı, gençlerin yüzyılı”

Bakan Kasapoğlu, Türkiye olarak zengin bir kültürün emanetçisi olduğunu dile getirerek, “Zengin bir mirasa sahibiz. Asıl olan bu mirası her alanda olduğu gibi müzikte de sanatın diğer alanlarında da çitasını yükselterek yarınlara taşımak. 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında ve sonraki süreçte Türkiye yüzyılında yeni dönemin gençlerin dönemi olduğunu Türkiye yüzyılını gençlerin yüzyılı olduğunu vurguladık. İnanıyorum ki gençlerimiz her alandaki öncülükleriyle, heyecanlarıyla, inançlarıyla ve başarılarıyla bilimde, sanatta, kültürde sporda her alanda Türkiye’nin damgasını tüm dünyaya en güçlü şekilde vuracaklardır” diye konuştu.