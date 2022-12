Bakan Kasapoğlu ve Başkan Aktaş gençlerle buluştu

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen buluşma programında Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2000 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile biraraya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘Başkan kahvaltıda öğrenci toplulukları ile buluşuyor’ programı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2000 gencin katılımıyla birlikte yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genç Dostu şehir, Bursa

Keyifli bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programa katılan gençlere teşekkür etti. İlk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşımı temin eden belediye olduklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına birçok çalışma yaptıklarını belirtti. Evde kalan öğrenciler için su indirimi uyguladıklarını, gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar birçok sosyal alan sunduklarını ve gençlerin çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, tek dertlerinin gençlere daha güzel bir gelecek sunmak olduğunu dile getirdi. Ailelerinden uzakta eğitim gören gençlere gerekli destekleri verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Ülkemizin yarınları güzel olsun diye çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın gençlerle ilgili heyecanını hepimiz görüyoruz. Son 3-4 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan birçok destek ve katkı aldık. Spor sahalarından yüzme havuzlarına kadar Bursa’ya çok ciddi spor yatırımları yapılıyor. Üç üniversitemize de yatırımlar konusunda gerekli katkıları sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ödülünü almayı başardık. Ancak bizler gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu ve keyif aldığı bir şehir olma konusunda Türkiye’de bir numara olmak istiyoruz. Buluşmaya katılan tüm gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerle beraber olmak mutluluk”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Bursa’nın güzel ikliminde üniversite okuyan gençlerle birlikte olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Güzel buluşma için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Bursa’da gençlik alanında ciddi bir altyapı kurduklarını, bundan sonrası için de temel atma projelerinin olduğunu hatırlattı. Türkiye Yüzyılı’nın arefesinde olduğumuz bugünlerde Türkiye’nin hem bugünleri hem yarınları için yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerle beraber olmak, enerjinize şahitlik etmek bizler için mutluluk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde genç odaklı hizmet anlayışımızla gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte varız ve yarınlar sizlerle birlikte daha aydınlık olacaktır. Sizlerle olan her bir buluşma, bizler için büyük bir heyecan. Sizleri dinlemek, sizlerin süreçlere olan katkılarınızı hissetmek, her sürece sizleri dahil etmek bizim için önceliktir. Bakanlığımızın kapılar, gençlerimize ardına kadar açıktır. Hiçbir bürokrasi olmaksızın Bakanlığımızın tüm imkanlarından yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Gönül bağını kuvvetlendireceğiz”

Artık her ilde en az bir üniversite bulunduğunu, yurt sayılarının her geçen gün arttığını, burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısı sürekli arttığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Her bir çalışmamız gençler için, gençlerin mutluluğu için. Gençlerin vaktini en güzel şekilde değerlendirip ülkemizin yarınlarını güçlendirmek için. Gençlerin taleplerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılayacağımızdan şüpheniz olmasın. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Genç odaklı belediyecilik anlayışını Bursa’da görüyoruz. Bursa’da gençlerin tüm ihtiyaçlarını kuşatan ve öncelikli hale getiren bir belediyecilik anlayışı var. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem güzel buluşma için hem de genç odaklı siyaset hizmeti ve eserleri için teşekkür ediyorum. Gençler bizim en büyük umudumuz ve gücümüzdür. Gençler için bugüne kadar ortaya koyduğumuz yönetim anlayışını, sizlerle birlikte Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taçlandıracağız. Hep birlikte daha çok çalışıp aramızdaki gönül bağını kuvvetlendireceğiz” dedi.

Buluşmada ayrıca Mudanya Üniversite Okuma Topluluğu adına Zeynep Esen, BTÜ Genç Liderler Topluluğu adına Buse Aydon, BUÜ Kültür Sanat Toplulukları adına Mehmet Emin Şenses söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş, masaları tek tek gezerek gençlerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.