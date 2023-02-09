Bakan Kirişci: 'Deprem bölgelerindeki barajlarla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki barajları havadan ve karadan inceleyerek her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.

Bakan Kirişci, depremlerden etkilenen bölgelerdeki barajları helikopterden incelediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Barajlarla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten Kirişci, “Atatürk Barajı’nın da aralarında bulunduğu deprem bölgelerindeki barajlarımızda havadan ve karadan incelemelerimiz devam ediyor. Her türlü tedbiri alıyoruz. Ekiplerimiz incelemelerini aralıksız sürdürecek” dedi.