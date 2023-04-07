Bakan Kirişci: 'Deprem bölgesine 3,4 milyar lira parasal destekleme ödemesi yaptık'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara ilişkin, “1,4 milyar liralık bir yemle ilgili nakit dağıtımında bulunduk. 13 milyar 826 milyon liralık parasal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar liralık kısmını deprem bölgesine verdik” dedi.

Bakan Kirişci, deprem bölgesinde görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakanlık merkez yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaket olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde görevli personelleri tebrik eden Kirişci, “163 bin çalışanımızın olduğu bu bakanlıkta bugün bile 10 binin üzerinde çalışanımız hala sahada. 2 bin 800’ün üzerinde iş makinesinin hala enkaz kaldırılırken molozların yaymış olduğu birtakım tozları baskılamak için bu çalışmaları sürdürdüğünü belirtmek istiyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sahadaki varlığını tüm Türkiye’nin gördüğünü söyleyen Kirişci, “Devlet Su İşlerimizin ve Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları başta olmak üzere bakanlığımızın 32 birimindeki tüm personelimizin orada birer temsilcisi vardı ve çok şükür vatandaşlarımızın yaralarının sarılması hususunda çok büyük bir gayret ve çaba sarf edildi” diye konuştu.

Kirişci, depremden etkilenen 11 ilin bitkisel üretimin yüzde 17’sini oluşturduğunu aktararak, büyükbaşta yüzde 15, tarımsal dış ticarette ise yüzde 22’lik bir paya sahip olduğunu dile getirdi.

“Parasal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar lirasını deprem bölgesine verdik”

Deprem bölgesindeki tarımsal üretimde bir aksama olmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Kirişci, “60 bin konutta yakacak için vatandaşlarımız ısınsın diye odun dağıtırken, 3 buçuk milyon litre akaryakıt dağıttık. Sokaktaki hayvanlara, sahipsiz hayvanlara mama dağıtırken büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi hayvanlara, vatandaşlarımız bir yem arayışı içerisine girmesin diye de 16 bin ton yem dağıttık. 1,4 milyar liralık bir yemle ilgili nakit dağıtımında bulunduk. 13 milyar 826 milyon liralık parasal destekleme ödemelerinin 3,4 milyar liralık kısmını deprem bölgesine verdik” ifadelerini kullandı.

8 binin üzerinde büyükbaş, 66 binin üzerinde de küçükbaşın telef olduğunu kaydeden Kirişci, “Doğal afetler önce yangınla başladı. Devamında deprem, sonra da sel felaketini yaşadık. Biz bu coğrafyanın böyle bir özelliğinin olduğunu Giderek buna uygun tedbirler almamız lazım. Bu deprem yaşandığından arkadaşlara ilk talimatım şu olmuştur. Herkes gördüğünü mutlaka yapsın. Herkes edindiği tecrübeyi mutlaka bir kenara not edin. Çünkü yaşanabilecek en maliyetli bir tecrübeyi biz yaşadık” dedi.

İsrail’e tepki

Kirişci, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek şunları kaydetti:

“Bugünlerde ramazanı bize buruk yaşatan, birkaç günden beri bu dünyanın artık sadece Müslümanların değil, dünyanın ortak mirası olan Kudüs’te yaşanılanlar. Kudüs’te yaşanılanları kesinlikle kınıyoruz, lanetliyoruz. Kudüs, biz Müslümanların ortak mirasıdır. Bizden önce bize devredilmiş, bizi de bizden sonra gelecek devretmemiz bizim için bir görev, asli bir görev olan, bu Kudüs’le ilgili de yapılanları kınadığımızı lanetlediğimizi belirtmek istiyoruz. Biz Müslümanlar olarak bu birliği, bu beraberliği tabii ki bu sorumluluğumuz neticesinde hep birlikte yerine getirmek. Burada, oradaki kardeşlerimiz için dua etmek zulmü yapmak isteyenlere de zulmü reva görenlere de onlara da beddua etmek en asgariden yapabileceğimiz görev.”