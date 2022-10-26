Bakan Kirişci: 'Suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızla paylaşacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Biz su zengini değiliz, su fakiri de değiliz ama su zengini de değiliz derken suyun bilinçli tüketimini söylüyoruz. En büyük tüketici tarımın kendisi olduğu için bu alanda çok ciddi bir çalışma yapıyor olmamız gerekiyor. Bu çalışmalar tamamlandığında basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün makine parkını güçlendirmek maksadıyla alımı yapılan 60 damperli kamyonun Etlik Tesisleri’nde düzenlenen teslim törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı konuşmada nitelikli personelin de, araç-gereç ve makine parkının da önemli olduğunu belirtti. Etlik Tesisleri’nde üç kez teslim törenine katıldığını ifade eden Kirişci, ilkinde 140 aracı, daha sonra 110 ekskavatörü envantere kattıklarını, son olarak da 60 damperli kamyonu makine parkına katacaklarını dile getirdi. DSİ’nin öneminden bahseden Kirişci, DSİ’nin yaptıklarının Tarım ve Orman Bakanlığının sahada yapması gereken çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

“Biz su fakiri bir ülke değilsek de su zengini bir ülke de değiliz”

Bakanlık olarak felsefelerinin suyun düştüğü yerde tutulması olduğunu anlatan Kirişci, “Ben eminim DSİ, bu 60 damperli araçla hem araç parkında hem yaş itibarıyla yenileme hem de daha fazla iş yapabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Su bizim olmazsa olmazımız. Biz su fakiri bir ülke değilsek de su zengini bir ülke de değiliz. Bunu her vesileyle söylediğimiz için vatandaşlarımızda da artık çok iyi bir kanaat oluştuğu düşüncesindeyim” diye konuştu.

“Suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızla paylaşacağız”

Suyun en etkili şekilde kullanımının önemine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

“Biz su zengini değiliz, su fakiri de değiliz ama su zengini de değiliz derken suyun bilinçli tüketimini söylüyoruz. En büyük tüketici tarımın kendisi olduğu için bu alanda çok ciddi bir çalışma yapıyor olmamız gerekiyor. Bakanlığımızın şu anda ilgili birimleri buna ilişkin hem strateji planları hem erken uyarı sistemleri hem de bizim yapmamız gereken üretime dair suyu esas alan planlamaların oluşturulması. Bunlarla ilgili bu çalışmalar tamamlandığında basın mensupları aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bu su meselesinin eğer yerinde tutulmazsa nasıl bir felakete dönüştüğünü özellikle hep birlikte yaşadık. Zamanında taşkın olmadan yapılacak çalışmalar, taşkın alanında yapılacak çalışmalar ve taşkın sonrasında yapılacak çalışmalar var. “

“İş makinesi sayımız bin 835’e ulaştı”

Törende konuşan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ise şunları söyledi:

“Şu an makine parkımıza dahil olacak olan 60 kamyon ile birlikte iş makinesi sayımız bin 835’e ulaşacak ve 20 yaş üzeri iş makinelerimizin oranı da yüzde 42’ye düşecektir. Makine parkının yenileme programı çerçevesinde satın alınması planlanan 650 iş makinesinden bugün dahil edilen 60 kamyon ile birlikte bugüne kadar 310 iş makinesi kurumumuzca teslim alınmış bulunmaktadır. Bunun 180’i ekskavatör, 130’u ise kamyondur.”

Konuşmalar sonrası DSİ envanterine alınan kamyonları inceleyen Bakan Kirişci, bir kamyonu kullanarak yetkililerden bilgi aldı. Tören, 60 kamyonun kullanıma alınması için kurdele kesilmesiyle son buldu.