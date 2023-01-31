Bakan Kirişci: 'Türkiye genelinde, kümülatif yağışlar ortalamasında azalma oldu'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “1 Ekim 2022-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan dönemde, Türkiye genelinde, kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 42,3, 2022 su yılına göre de yüzde 40,1 oranında azalma meydana gelmiştir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıya Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Buradaki konuşmasında Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını hatırlatan Kirişci, gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, Türkiye su kaynaklarının yüzde 25 oranında azalmasını beklediklerini anlattı.

Kirişci, Türkiye’de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yıllık bin 323 metreküp olmasının, Türkiye’nin su stresi çeken bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getirerek, “Su kaynaklarımızın korunması için, bugünden başlayarak, ne kadar ciddi tedbirler alabilirsek, gelecek nesillere de o kadar yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz” diye konuştu.

“Su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlara yön verecek finansal mekanizmaları da hayata geçireceğiz”

Ülke genelinde, tüm ihtimalleri dikkate alarak ve paydaşları dahil ederek yapılabilecekleri planladıklarını anlatan Kirişci, şunları aktardı:

“Hepimiz, yarın değil, hemen şimdi su tasarrufu yapmaya başlamak zorundayız. Bu konuya ilişkin stratejiler ve eylemler, her bir kurum ve kuruluşumuzun üzerine düşen görevler, ‘Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin, etkin ve verimli su kullanımının sağlanması için hazırlanacak teknik raporlar Meclisimizin de takdirlerine sunulacak. Mevzuatın güçlendirilmesiyle birlikte yapmamız gerekenleri somutlaştıracağız, izleme ve denetleme mekanizmaları kuracağız. Ayrıca, su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlara yön verecek finansal mekanizmaları da hayata geçireceğiz.”

“Türkiye genelinde, kümülatif yağışlar ortalamasında azalma oldu”

Tarımda sulama verimliliği ortalamasını yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kirişci, “Suyun verimli kullanılmasında, yerel yönetimlerimize büyük görevler düşmektedir. Ne yazık ki kurak bir kış geçiriyoruz. Dönemsel olmasını ümit ettiğimiz bu kuraklık, tüm kurumlar ve yetkililer için bir alarm durumudur. 1 Ekim 2022-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan dönemde, Türkiye genelinde, kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 42,3, 2022 su yılına göre de yüzde 40,1 oranında azalma meydana gelmiştir” dedi.

“Su kaybı oranlarını, kademeli olarak 2033 yılına kadar yüzde 25’e çekmek mecburiyetindeyiz”

Kirişci, yerel yönetimlerin su konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bütün yerel yönetimler, içme suyu temini, atık su yönetimi ve su kayıplarının en aza indirilmesi konusunda büyük bir sorumluluğa sahiptir. Belediyelerimizin sorumluluk alanındaki içme suyu sistemlerinde su kayıpları seviyelerine baktığımızda, ülke ortalamamız yüzde 33 civarındadır. Yani Devlet Su İşlerimizin (DSİ) şehirlere kadar getirdiği içme suyunun üçte biri, yerel yönetimlerin su altyapılarında, su şebekelerinde kayboluyor. Su kaybı oranlarını, kademeli olarak 2033 yılına kadar yüzde 25’e, sonra daha aşağılara çekmek mecburiyetindeyiz. Eğer bugün su kaybı ortalamamız yüzde 25 olsaydı, Ankara’nın 2 yıllık su ihtiyacına eş değer miktarda suyu kaybetmemiş olacaktık.”

Yürüttükleri çalışmalarda ve inceledikleri tesislerde temiz üretim teknolojileri ve verimli teknikleri kullanarak yarı yarıya su kazanımının mümkün olduğunun tespit edildiğini anlatan Kirişci, sektörel su verimliliği rehberleri hazırladıklarını söyledi.

“Türkiye’deki atık suların yüzde 44’ünün yeniden kullanılması mümkündür”

Bakan Kirişci, tüm sektörlerde, kullanılmış suların yeniden kullanımına yönelik alternatifleri değerlendirdiklerini ve pilot bölgelerde uygulama projeleri hazırladıklarını belirterek, “Türkiye’deki atık suların yüzde 44’ünün, tarımdan dönen suların ise yüzde 66’sının yeniden kullanılması mümkündür. Yağmur suyu hasadına ve gri su kullanımına imkan veren uygulamaları kullanmamız da önemli verimlilik tedbirleri arasında yer alıyor. Bu konularda gerekli yapıların tesis edilmesi, yeni inşa edilen binalarımızdan başlayarak yaygınlaştırılmalıdır” diye konuştu.