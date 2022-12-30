Bakan Kirişci: 'Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üretimi TUSAŞ tarafından geçekleştirilen ve gece gündüz görev yapabilen yangın söndürme helikopterleri teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı THK Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen ’2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme ve Basın Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kirişci, geçen yıl 39 olan helikopter sayısını 55’e, uçak sayısını 3’ten 20’ye, İHA sayısını 4’ten 8’e yükselttiklerini belirterek, "Ayrıca rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Hükümetlerimiz döneminde alınan tedbirler sayesinde 40 dakika olana müdahale süresi şu anda 10 dakikaya inmiş durumda, çalışmamız daha da aşağıya nasıl çekileceği yönündedir" diye konuştu.

“Filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

2023 yılında envantere katılacak uçak ve helikopterlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kirişci, şunları söyledi:

"Gururla söyleyebiliriz ki dünyada yangına en hızlı müdahale, Türkiye’de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir. Önümüzdeki yıl, 4 amfibik özellikteki tanker uçak ile yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten görev sistemleriyle teçhiz edilmiş 1 havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacaktır. Yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

“Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir”

İHA’ların Türkiye’nin ormanlarını korumada büyük bir görev ifa ettiğini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

“Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA teknolojisi kullanan ilk Avrupa ülkesidir. İHA’larla anlık olarak, toplamda 3,5 milyon hektar alanı tarayabiliyoruz. Yangınla mücadelede yararlandığımız bir diğer teknoloji ise 162’si akıllı olmak üzere toplam 776 ’Akıllı Yangın Gözetleme Kuleleri’dir. Yerli ve milli yazılımlarımız olan ’Arz ve Yangın Karar Destek Sistemi’ ile çıkmış yangınların, ilerleyen süreçte meteorolojik ve topoğrafik şartlarda nasıl seyir izleyeceğini tahmin ederek, daha etkin bir şekilde müdahale etme yeteneğini elde ettik. Bu sistem sayesinde yangının seyri takip ediliyor ve muhtemel risk altındaki yerleşim yerleri önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.”

“Önümüzdeki yıl 2023 hedefimiz olan 7 milyar rakamını rahatlıkla geçeceğimize inanıyorum"

Orman yangınlarının söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan Bakan Kirişci, "Kara gücümüzü, bin 350 olan arazöz sayımızı bin 565’e, 692 olan iş makinesi sayımızı 756’ya, 2 bin 270 olan ilk müdahale aracımızı 2 bin 295’e, 21 bin olan personel sayımızı 25 bine, 20 bin olan gönüllü sayımızı 113 bine çıkararak mücadele kapasitemizi ciddi oranda arttırdık. Ülke olarak orman yangınlarına karşı küresel iş birliklerini de geliştirmekteyiz. Kardeş ülke Azerbaycan ile imzaladığımız protokol çerçevesinde acil durumlarda birlikte hareket etme kararı aldık. 2003 ile 2022 tarihleri arasında ağaçlandırma kapsamında 6,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Önümüzdeki yıl 2023 hedefimiz olan 7 milyar rakamını rahatlıkla geçeceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

OGM’nin Sikorsky’sinden gösteri uçuşu

Bakan Kirişci’nin konuşması sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen ve gece gündüz görev yapma kabiliyetine sahip ‘Sikorsky’ marka yangın söndürme helikopterinin OGM’ye teslim töreni yapıldı. 2,5 ton su atabilen helikopterin gösteri uçuşu gerçekleştirilirken, Bakan Kirişci helikoptere ‘Türkiye Yüzyılı’ amblemi yapıştırdı. Ayrıca Kirişci, helikopterin kokpitte pilot koltuğuna oturup incelemelerde bulundu ve helikopterin önünde pilotlar ile bakanlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.