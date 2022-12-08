Bakan Kirişci, Adana Tanıtım Günleri açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da ilki düzenlenen ‘Adana Tanıtım Günleri’ açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başkentte birincisi düzenlenen ’Adana Tanıtım Günleri’ etkinliği açılışına katıldı. Adana kentinin tarihi ve kültürel değerlerini yanında yöresel lezzetleri tanıtılan etkinlikte Bakan Kirişci, şehrin daha iyi yerlere gelmesi konusunda yapılan çalışmaları desteklediğini belirtti. Kirişci, bu çalışmaların durmadan devam etmesi önemine de vurgu yaptı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kirişçi, Adana’nın gerek su kaynakları gerekse verimli topraklarından dolayı tarımsal potansiyelin gayet yüksek olduğunu belirterek, “Bizler bu şehrin önde gelenleri olarak Adana’nın sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımakla mükellefiz. Burada güzel bir söz vardır ‘mermeri delen damlanın gücü değil damlaların sürekliliğidir. Şayet hepimiz aynı noktaya odaklanırsak ve o nokta Adana’nın başarısı, geleceği, üretimi, istihdamı, ihracatı kısaca Adana’nın mutluluğu ve refahı olursa bundan netice alırız” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kendi görev alanlarıyla ilgili Adana’ya bu istek ve ihtiyaçları noktasında katkı sağlayacaklarını dile getiren Kirişci, "Diğer bakanlıklarla ilgili Adana’mızın ihtiyacı olan konularda da yardımcı olacağız. Bundan birkaç hafta önce dar bir çerçevede de olsa bazı kanaatleri olan Adana’nın daha ileriye gitmesi için yapılabilecekler konusunda projeleri olan sivil toplum örgütleri ile görüştük. Ben de çok istifade ettim. İnşallah bu çalışmalar Adana’ya katkı sağlar” açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci konuşmasının ardından etkinlikteki stantları gezdi. Burada Adana’nın yöresel lezzetlerini tadan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, stanttaki çalışanlarla da hatıra fotoğrafları çektirdi.