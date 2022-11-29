Bakan Kirişci'den barınak açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Kirişçi, yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer verilerek barınak sorununun çözüleceğini ifade etti. Kirişci, "İstanbul Valiliğiyle bir çalışma başlattık. Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul’un barınak sorununu gidereceğiz" açıklamasında bulundu.

Belediyelere barınak temini konusunda İstanbul’da pilot uygulama başlatılacağını bildiren Bakan Kirişci, "Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul’un 39 ilçesi için 30’ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul’da pilot uygulama olarak başlattık; eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanların görüşlerine başvurularak yeni adımlar atılacağını söyleyen Bakan Kirişci, "Önümüzdeki günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.