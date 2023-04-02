Bakan Kirişci, depremzedeler ile iftarda buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli’nde KYK yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftarda buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Kırklareli’nde KYK yurdunda misafir edilen depremzede vatandaşlar ile iftarda buluştu. Bakan Kirişci, iftar sonrası çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Kirişci, 11 ilde 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirterek, “Büyük acılar yaşadık. Birkaç gün sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 2 ay geçmiş olacak. Acımız büyük, 11 ilimizde 50 binden fazla rahmeti rahmana uğurladık. Yaralılarımız var ama sizin gibi depremzede kardeşlerimiz sağlıkla sıhhatle devletimizin milletimizin imkanları merhem oldu. Sizler buralara kadar geldiniz. Buralarda da eviniz kadar konforlu olmasa bile en azından acılarınızı hafifletmek amacıyla devletimizin imkanlarını size sunma gayretindeyiz. Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye dost düşman fark etmez hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın. Bu ülkenin büyüklüğünün bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık. Kolay değil 11 ülke düşünün aşağı yukarı 11 ilimize eş değer. Yine düşünün 17 katı büyüklüğünde Kırklareli’nin 17 katı büyüklüğünde bir coğrafya bu depremde zarar gördü ve 14 milyon vatandaşımız ve tüm Türkiye bundan etkilendi. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor. Artık 3. faza geçtik. Konteynerlerden kalıcı konutlara 1 yıllık süreyle oralara yerleştireceğiz. Tekrar geçmiş olsun” dedi.