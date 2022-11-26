Bakan Kirişci, Konya'da hayvan barınağında yaşanan olayın takipçisi olacaklarını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya’da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeğin kafasına kürekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gündeme gelen görüntülere ilişkin, “Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi de üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır. Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da bir otelde düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 50. Büyük Kongresi’ne katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kirişci, hayvanların şehirlerde hayatın bir parçası haline geldiğini belirtti. Hayvanları korumanın insani sorumluluğun bir gereği olduğunu söyleyen Kirişci, bu konuda yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

“Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim”

Konya’da Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeğin kafasına kürekle vurularak öldürülmesi ve ardından barınakta hayvanlara eziyet edildiğiyle ilgili sosyal medyada yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapan Kirişci, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Ne yazık ki zaman zaman içimizi yakan görüntüler gündeme geliyor ve hepimizi derinden sarsıyor. İl Müdürlüklerimiz, hayvana şiddetle ilgili hadiselerde, bu görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçmekte gerekli yasal süreci takip etmektedirler. Can dostlarımıza şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Dün sosyal medyaya yansıyan Konya’daki elim hadiseyi de üzülerek takip ettim. İl Müdürlüğümüz, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, iki şüpheli tutuklanmıştır. Bir köpeği canice katleden, insanlıktan nasiplenmemiş kişilerle ilgili nihai kararı yargı verecektir. Konunun takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

“Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda çalıştay düzenleyecek ve yol haritamıza altlık oluşturacağız”

İnsandaki hayvan sevgisinin fıtrattan geldiğini dile getiren Kirişci, “Tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, sahipsiz hayvanlar konusunda ortak sorumluluğa sahiptir. Bu konuya birlikte çözüm bulmak zorundayız. Hem hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın güvenliğini sağlamak zorundayız, hem de insanlarımızın huzurla sokaklarda dolaşmalarını, çocuklarımızın güvenle okula gitmelerini temin etmek mecburiyetindeyiz. Sahipsiz hayvan popülasyonunun artışı konusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek bundan sonraki yol haritamızla ilgili bir bilimsel altlık oluşturmuş olacaktır” diye konuştu.

Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği Programı’nda destek miktarı 2023 yılında 100 milyon

Bakan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığına talep ileten yerel yönetimlere hayvan bakımevi yapımı maksadıyla ödenek aktarıldığını anımsatarak, “Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği Programı çerçevesinde 2022’de 40 milyon lira olan mali destek miktarımızın 2023 yılında 100 milyon liraya çıkarılması planlanmaktadır” dedi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını en geç 31 Aralık’a kadar dijital kimliklendirme (PETVET-Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olduğunu hatırlatan Kirişci, yılbaşından itibaren 6 aylık yaşa kadar kedi ve köpeklerin ceza uygulanmadan kayıt altına alınabileceğini belirtti.

Kirişci, 1 Ocak’tan bugüne kadar ülke genelinde toplam 580 bin 295 sahipli ev hayvanının kimliklendirilerek kayıt altına alındığını ifade ederek, veteriner hekimlik hizmetlerinin Tarım ve Orman Bakanlığının en önemli çalışma alanları arasında yer aldığını not düştü.

Yıllık suni tohumlama sayısının 2,5 milyon civarında olduğunu hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “2023 yılından itibaren bu sayıyı daha da artırmamızı sağlayacak yeni bir desteklemeyi hayata geçireceğimizi de burada önemli bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak isterim. Suni tohumlamadan doğan buzağılara, 200 lira ilave prim ödemesi yapmaya başlayacağız” dedi.

“Gebe düve destek üst limiti 40 bin, damızlık boş sığır destek üst limiti 25 bin liraya çıkarılmıştır”

Düve destekleri çerçevesinde bu yıl için yeni rakamları açıklayan Kirişci, şunları kaydetti:

“Düve alım desteği çerçevesinde, gebe düve destek üst limiti 20 bin liradan 40 bin liraya, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır destek üst limiti ise 12 bin liradan 25 bin liraya çıkarılmıştır. Düvelerin, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilmesi durumunda, düve ve manda başına fiyatın yüzde 50’sini, diğer tedarik merkezlerinden temin edilmesi durumunda ise yüzde 40’ını hibe olarak ödeyeceğiz. Düve alım desteği müracaatları 1 Aralık 2022-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince alınacaktır.”

“Yetkilerimizin bir kısmını veteriner hekimlere devretmeyi amaçlıyoruz”

Veteriner hekimleri korona virüs salgını sürecindeki çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı tebrik eden Kirişci, veteriner hekimlerin bakanlık tarafından yetkilendirilmesiyle alakalı yeni bir çalışma yaptıklarını duyurarak, “Bakanlığımızca yetkilendirilecek Tarım Müşavirleri çerçevesinde yer alacak veteriner hekimlerimiz önemli çalışmalar yürütecekler. Biz bakanlık olarak yetkilerimizin bir kısmını, bakanlığımızın denetimi ve gözetimi altında olması kaydıyla, meslek mensuplarına yani örneğin veteriner hekimlere devretmeyi amaçlıyoruz. Uzmanlığı olanların hizmetlerini sahada göreceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Veteriner hekimler sağlık meslek grubu ile birlikte değerlendirilmelidir”

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise 50. Büyük Kongre’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak şunları aktardı:

“Toplum sağlığı açısından, stratejik konumu ve vazgeçilmezliği ile veteriner hekimlik ülkemizde de hak ettiği yere taşınmalı, sağlık hizmetleri sınıfında bulunan veteriner hekimlerin mesleki haklar açısından beşeri sağlık meslek grubu ile birlikte değerlendirilmelidir. Hemen her platformda belirttiğimiz, savunduğumuz ve takipçisi olduğumuz fiili hizmet zammı (yıpranma payı), sağlıkta şiddet, özlük hakları, uzmanlık eğitimi, kamuda daha fazla istihdam, e-reçete ve suni tohumlama gibi serbest veteriner hekimlik uygulamalarındaki mağduriyetleri ortadan kaldıracak yasal ve yapısal düzenlemeler biran önce yapılmalıdır.”

TVHB 50. Büyük Kongresi, açılış konuşmalarının ardından kongre çalışmaları ile devam etti. TVHB’nin 50. Dönem yönetimi için seçimler yarın yapılacak.