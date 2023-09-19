Bakan Koca: 'Eris varyantı sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü, bunda endişe edilecek bir şey yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Eris varyantı sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok' dedi.

Bakan Koca: 'Eris varyantı sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü, bunda endişe edilecek bir şey yok
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Korona virüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. ‘Eris’ adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim” ifadelerini kullandı.

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