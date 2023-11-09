Bakan Koca: '(Gazze'de) En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’de kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin faaliyetlerinin durdurması sonucu tedavisi yarım kalan çocuklara ilişkin, “En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabı hakkında bir sunum yaptı. Koca, sağlık personeli sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “Gelinen noktada 1 milyon 420 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Sadece 2023 yılında Sağlık Bakanlığı tesislerinde 113 bin 783 yeni kişi göreve başlamıştır. Adına Beyaz Reform dediğimiz kapsamlı reform paketi sayesinde hekimlerimizin kamuya dönme talebi çoğu kişinin ummadığı şekilde artmıştır. AB ve OECD ortalamalarına göre kişi başına düşen hekim sayısında yeterli düzeyde değilsek bile çok hızlı bir artış gösterdiğimiz bir gerçektir” dedi.

Bakan Koca, hemşire ve ebe sayısının da 310 bine ulaştığını ve son 10 yılda yüzde 45’e yakın artış olmasına rağmen henüz istedikleri düzeye ulaşamadıklarını belirtti. 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren bin 810 ambulans, 245 UMKE aracı, 16 hava ambulansı ve toplam 15 bin 883 UMKE ve Acil Sağlık personeli le sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Koca, hava, kara ve deniz yolu ile toplam 51 bin 665 hastanın sevk edildiğini kaydetti.

“Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü”

Sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için "Beyaz Reform" ile değişime gittiklerinin altını çizen Bakan Koca, “Beyaz Reform’la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır. Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede beyaz kod sayısı 1 milyon başvuruda ortalama 23’ten 17’ye düştü. Geçen ay yine bu sayı 1 milyonda 12’ye indi. Yapılan düzenlemeler sayesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü. 32 bin ilave tıbbi sekreter istihdamı ile hekimlerin hastalarına daha fazla ve daha nitelikli zaman ayırmalarını sağladık. Sağlık çalışanlarımız üzerinde baskı oluşturan şiddet endişesi ve şiddet olaylarına karşı aldığımız yasal tedbirlerin yanında yeni tedbirler alıyoruz. Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı hazırladık. Pek çok kez dile getirdiğim gibi şiddet, hangi şekliyle olursa olsun hayatın hiçbir alanında asla yer almamalıdır. Şiddet, tüm insani ilişkileri, bağları, insandan insana köprüleri yok eder. Şiddet; yasa, önlem, yaygın sağduyu ve erdemle aşılır. Sağlıkta şiddeti, bunların tümünü kullanarak aşmaya çalışıyoruz. Şiddet riski karşısında önceden önlem almak üzere gri kod uygulamasını pilot olarak başlattık. Gri Kod Acil Çağrı Mobil Uygulaması pilot uygulamada devreye alındı. Çalışanlarımızın en uygun ortamlarda hizmet sunabilmeleri için alt yapı yatırımlarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Koca, 2023 yılında kamu-özel iş birliği ile Kocaeli, İzmir ve Gaziantep Şehir Hastanelerinin yapımının tamamlandığını ifade ederek, toplam yatak kapasitesi 15 bini bulan 12 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini vurguladı.

“En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız”

Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğünü söyleyen Bakan Koca, “Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi, özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız” dedi.

Ayrıca Koca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanının Filistin’e gönderileceğini kaydetti.

“Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90’ını, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57’sini ülkemizde üretiyoruz”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçütlere uygunluğunu onayladığı Ulusal İlaç Otoriteleri arasında yerini aldığını bildiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gelişme ile ülkemizde üretilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı ürün listelerine girebilmesinin önü açılmıştır. TİTCK’nın Uluslararası İlaç Denetim Birliğine üye olması ile birlikte ülkemizde ilaç üretimi yapan tesisler uluslararası alanda da tescillenmiştir. Bu üyelik ile ilaç ihracatımızın artması ve ülkemizde üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engellerin ortadan kaldırılmasında oldukça önemli bir adım atılmıştır. Mevcut kısıtlara rağmen ülkemizde üretilen ilaçlar, ABD ve Avrupa Birliği dâhil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir. Yaklaşık 2 milyar avroluk ilaç ihracatımız var. Vatandaşlarımız tarafından kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 90’ını, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57’sini ülkemizde üretiyoruz. “