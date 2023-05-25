Bakan Koca: 'Kılıçdaroğlu'nun SMA konusundaki gelişmeleri izlemediği düşünülebilir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu bir Youtube kanalının programında değindiği SMA hastalarına ilişkin, “Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kılıçdaroğlu’nun SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünülebilir. Yoksa hâlihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bir Youtube kanalının programında SMA hastalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine değindi. Koca, Kılıçdaroğlu’nun SMA konusundaki vaatlerini Bakanlık olarak çoktan hayata geçirdiklerini ifade etti. Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programının 2021’de başladığını ifade eden Bakan Koca, “Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Kılıçdaroğlu’nun SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünülebilir. Yoksa hâlihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?” diye konuştu.

“Konudan habersiz olması hiç mümkün mü?”

Bakan Koca, 24 Kasım 2022 tarihinde bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada SMA hastalığı konusunda gelinen son noktayı gösteren son bilgileri paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Tüm sunumu içeren basılı dokümanı da Mecliste bulunan vekillerimizle paylaşmıştım. Bu dokümanın 220 ila 223 arasındaki sayfaları şimdi tekrar üstünde durulan konulara ayrılmıştı. Partisinin milletvekilleri oradaydı. Konudan habersiz olması hiç mümkün mü? Sayısal verilerle, bugün gelinen noktayı söyleyelim: 2021 yıl sonundan itibaren 600 bin çiftin evlilik öncesi SMA taraması, Mayıs 2022’den bu yana yaklaşık 1,5 milyon yeni doğan bebeğin SMA taraması tamamlanmıştır.”

“SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır”

SMA tedavisinde kullanılan ilaçların tedavi rehberinde ve geri ödeme kapsamında olduğunu ifade eden Koca, “SMA hastası hiçbir evladımız tedavisiz bırakılmamaktadır. Taramalar neticesinde hastalığına erken dönemde tanı konan asemptomatik yani belirtisiz hastalar için uluslararası kabul görmüş tıbbi kriterlere göre gen terapisi tedavi yönteminin uygulanabileceği SMA Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve uygulamanın geri ödemeye alınması için Bakanlığımızın ‘uygun’ görüşü Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmiştir. Çok yakında geri ödemeye alınması planlanmaktadır. Semptomatik yani belirtisi olan hastalar içinse gen terapisinin etkili olmadığı uluslararası bilim camiasınca kabul görmüş bir gerçektir” dedi.

“Devletimiz, sonuç verdiği kanıtlı bir tedaviyi SMA hastası evlatlarından esirgemez”

SMA hastası çocuklar için tedavi yöntemi seçiminde ekonomik şartların kesinlikle değerlendirme kriteri olmadığını ifade eden Bakan Koca, “Şuna herkes inanmalı, devletimiz, sonuç verdiği kanıtlı bir tedaviyi SMA hastası evlatlarından esirgemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık hizmetlerine verdiği önem, sağlığa ayrılan kaynağın büyüklüğü ve kuşatıcılığı ortadadır. Bilim ne söylüyorsa ona bakmalıyız. Yakınları ıstıraplı SMA hastalarının durumuna yanlış bilgilerle yaklaşan, doğruyu öğrendiği halde söylemini sürdürürse yaptığı istismara döner. Etkinliği kanıtlanmış her tedaviyi o tedaviye uygun her SMA hastamıza uygulamaya hazırız. Devletimiz buna muktedirdi” ifadelerini kullandı.