Bakan Koca: 'Ne Kahramanmaraş'ta ne başka deprem ilinde bir salgın hastalık var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Acımasız yalanı dikkate almamalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız” ifadelerine yer verdi.