Bakan Koca: 'Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu 'Health Türkiye' ile tüm dünyaya duyuracağız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu ’Health Türkiye’ ile tüm dünyaya duyuracağız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuştu. Koca, son 20 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek özellikle şehir hastanelerinin tüm dünyada gıpta ile bakılan bir konumda olduğunu söyledi. Bakan Koca ayrıca, sağlık turizmi pazarında da hak ettikleri payı almayı hedeflediklerini ve bu bağlamda “Health Türkiye” markasının devreye sokulduğunu ifade etti.

“Bugün temellerini attığımız bu birliktelik, ülkelerimiz arasında ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sayın Cumhurbaşkanım, 2014 yılında himayenizde başladığımız ve bugüne kadar 7 kez düzenlediğimiz Türk Tıp Dünyası Kurultaylarındaki amacımız, yurtdışında yaşayan sağlık alanındaki Türk bilim insanları ile ülkemizde bulunan bilim insanlarını bir araya getirerek bilim köprüleri oluşturmaktı. Sayın Cumhurbaşkanım, 12 Kasım 2021 tarihinde sizin başkanlığınızda İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında yayınlanan Zirve Sonuç Bildirgesinde; Üye ve Gözlemci Devletlerin Sağlık Bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla, her yıl ekim ayında ’Türk Tıp Dünyası Kongresi’nin düzenlenmesi karara bağlanmıştı. Büyük Türk ailesinin mensupları olan Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan ile misafir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla artık daha da güçlüyüz. Korona virüs salgını, ülkelerin sağlık sistemlerinin test edilmesinin yanında, dostlukların da test edilmesi için önemli bir sınav oldu. Ülkemiz, liderliğinizde 162 ülke ve 11 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine katkı sağladı. Bu dayanışmada kardeş ülkelerimiz her zaman en öncelikli ve ayrıcalıklı olmuşlardır. Hem korona virüs salgını hem de Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, sağlık sistemlerimizin her durumda güçlü olması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, alternatif tedarik çözümleri geliştirmek ve üretimde yerlileşmek zorundayız. Hedefimiz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesi altında, bilimsel alanda ortak hareket edebilen, kendi aşısını, ilacını, tıbbi sarfları ve tıbbi cihazını üretebilen büyük bir aile olmaktır. Bugün temellerini attığımız bu birliktelik, ülkelerimiz arasında var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, Türk dünyası ve küresel bazda yürüttüğümüz faaliyetlere büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

“Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu ’Health Türkiye’ ile tüm dünyaya duyuracağız”

Konuşmasında “Health Türkiye” markasından da bahseden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ayrıca programını 28 Ekim’de açıkladığınız ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz, kısa adıyla, USHAŞ tarafından hazırlanan Ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri markası ’Health Türkiye’nin lansmanını da himayelerinizde gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tecrübelerinden hareketle önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Tüm gayretlerimiz Türkiye’nin liderliğinizde yükselen yıldızını önümüzdeki yüzyılda da parlatmaktır. 20 yılda Türk sağlık sistemine yaptığımız yatırımlar ortadadır. Bugün, en büyük hayalim dediğiniz şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir. Şimdi bu alt yapının tüm dünyaya hizmet vereceği, akademik bir statü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme zamanıdır. ’Health Türkiye’ markası, Uluslararası Sağlık Turizmi Hizmetleri için geliştirilen resmi web portalını, 6 dilde, 7/24 hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Hattı ve memnuniyet anketlerini, sağlık eğitimi alanındaki tecrübemizi paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz USHAŞ Akademiyi, ülkemizin sağlık alanında uluslararası tanıtımına yönelik Sağlık İş Forumu ve fuar organizasyonlarını kapsayacak şekilde, Cumhurbaşkanlığı 2023 stratejik planımızda yer aldığı haliyle devreye giriyor. Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle, nitelikli sağlık insan gücümüzle, yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu ’Health Türkiye’ markası altında tüm dünyaya duyuracağız. ’Health Türkiye’ markamızla, ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın programı olan “Go Türkiye” ile tam entegre şekilde tanıtım çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.