Bakan Koca: 'Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze’den Türkiye’ye getirilen 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini, tedavilerinde devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal, medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze’den Türkiye’ye getirilen 26 hastaya kanser teşhisi konulduğunu, 1 kişi de ise genetik bir kan hastalığı tespit edildiğini, tedavilerin hızla devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hastaların 26’sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi. Erişkin hastalarımızın 8’inde meme kanseri, 4’ünde ileri evre akciğer kanseri, 3’ünde yumuşak doku kanseri, 2’sinde kalın bağırsak kanseri, 1’inde safra yolları kanseri, 1’inde mesane kanseri, 1’inde böbrek kanseri, 1’inde mide kanseri, 1’inde lenf kanseri, 1’inde lösemi, 1’inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur. Gazzeli hastalarımızın tetkik ve tedavi süreçleri Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde devam etmektedir. Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.