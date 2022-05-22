Bakan Koca: 'Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 905'

Sağlık Bakanı Koca açıklamalarında "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerine yer verdi.