Bakan Koca'dan koronavirüs vaka açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler." ifadelerine yer verdi.