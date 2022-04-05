Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması

Bakan Koca yaptığı açıklamada 'ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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  • 05.04.2022 22:28
  • Güncelleme: 05.04.2022 22:29
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Bakan Koca yaptığı açıklamada"ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa Bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Nisa bebeği terk eden ve gözaltına alınan anne Ebru S. ise tutuklandı.

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