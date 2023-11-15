Bakan Koca, Kahire'de Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahire’de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’ın başkenti Kahire’de tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çocukları ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, “Kahire’de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret ettik. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye’ye getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır” ifadelerini kullandı.